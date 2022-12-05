Відтягування ЗСУ чи новий наступ: військовий експерт оцінив ризик наступу з Білорусі

У Білорусі відбуваються навчання військових, перевірки армії, які анонсував Александр Лукашенко. Ці дії можуть бути попередніми підготовчими заходами для мобілізації та можливого наступу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. Він зазначив, що зараз у Білорусі відбувається зокрема перевірка військовозобов'язаних по усіх військкоматах.

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Триває підготовка до можливого наступу

На думку експерта, такі заходи можуть впроваджуватись для того, щоб можна було приймати рішення про початок військової операції.

Проте можна так вчинити, але потім не наступати,

– вважає він.

Давид Гендельман наголосив, що ці заходи демонструють підготовку вторгнення, але не свідчать, що рішення про нього прийнято. Для цього потрібно запровадити наступний етап: розгортання та зосередження військ у певних районах.

"Цього не відбувається, а продовжується навчання зокрема російських мобілізованих на білоруських полігонах, перекидання боєприпасів з Білорусії для російської армії. Допоки не бачимо створення угрупування для вторгнення, яке було б безпосередньо підготовлене до бойових дій", – розповів він.

Білоруська армія не має бойового досвіду

Він припустив, що наступ білоруських збройних сил вздовж західного кордону України є малоймовірним – тим більш для малобоєздатної білоруської армії, яка взагалі немає бойового досвіду.

В ідеальному варіанті білоруська армія могла б бути допоміжним елементом російського угрупування вторгнення, якого у Білорусі допоки немає,

– розповів Гендельман.

Перспективи мізерні

На його думку, зараз в окупантів немає шансів значно просунутись у глибину території України. Сьогодні кордони України набагато краще захищені, ніж до 24 лютого.

"Навіть якщо наступ з боку Білорусі почнеться, перспективи на успіх у нього дуже невеликі", – наголосив експерт.

Проте він вважає, якщо навіть наступ не відбудеться, присутність військ ворога на кордонах відтягує на себе велику кількість української військової сили.

Тому саме час від часу на кордоні з боку Білорусі відбувається активність – щоб ЗСУ не розслаблялись і продовжували тримати біля кордону додаткові сили,

– зазначив експерт.

За його словами для росіян це вже хоч якась "користь", адже у такий спосіб менше українських військових буде сконцентровано на інших напрямках.

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