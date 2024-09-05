Офіцер ЗСУ пояснив різницю між роботою української та ворожої артилерії

Ситуація на Донецькому напрямку досить важка, будь-яка логістика становить ризик для життя. Активність ворожих БпЛА висока, а росіянив використовують FPV-дрони, дрони зі скидами, коптери.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, додавши, що Сили оборони також постійно працюють. Вони знаходять та знищують вогневі системи росіян, їхні місця накопичення.

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Чому Росія не відчуває нестачі снарядів

Українські військові роблять все, щоб ворог зазнавав якнайбільше втрат, а його підрозділи втрачали боєздатність. Попри це не варто забувати, що Росія має значно більше снарядів. Їх вона накопичувала ще від моменту закінчення Другої світової війни.

Росіяни готуватися до наступних воїн і виготовляли тисяч тонн снарядів. Зараз вони використовують озброєння, яке було створено ще до початку Другої світової війни. Наприклад, раритетні кулемети,

– розповів Володимир Назаренко.

Окупанти зосередились на бомбардуванні, фактично повному знищенні української території. Але зараз помітно, що на нульових позиціях ворог намагається працювати прицільно під коригування з дронів. Для того, щоб змінити ситуацію на полі бою потрібно мати перевагу у вогневій потужності.

Ситуація на Донеччині: дивіться на карті

Але також критично важливими є коефіцієнт корисної дії озброєння, тобто точність і якість, тактико-технічні характеристики. Наприклад, ворог використовує кілька десятків снарядів по одній цілі. А Сили оборони роблять лише одни – два пристрільних постріли, а всі інші летять на знищення цілі.

Можливо, ефемерно розповім, але від вибуху міни група окупантів робила "сальто". У цьому перевага артилерії, засобів ураження, які використовують ЗСУ, але все-таки паритет має бути, він дуже важливий,

– пояснив начальник розвідки артилерії.