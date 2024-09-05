Офицер ВСУ объяснил разницу между работой украинской и вражеской артиллерии

Ситуация на Донецком направлении достаточно тяжелая, любая логистика представляет риск для жизни. Активность вражеских БпЛА высокая, а россияне используют FPV-дроны, дроны со сбросами, коптеры.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что Силы обороны также постоянно работают. Они находят и уничтожают огневые системы россиян, их места накопления.

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Почему Россия не испытывает недостатка снарядов

Украинские военные делают все, чтобы враг нес как можно больше потерь, а его подразделения теряли боеспособность. Несмотря на это не стоит забывать, что Россия имеет значительно больше снарядов. Их она накапливала еще с момента окончания Второй мировой войны.

Россияне готовиться к следующим войнам и изготавливали тысяч тонн снарядов. Сейчас они используют вооружение, которое было создано еще до начала Второй мировой войны. Например, раритетные пулеметы,

– рассказал Владимир Назаренко.

Оккупанты сосредоточились на бомбардировке, фактически полном уничтожении украинской территории. Но сейчас заметно, что на нулевых позициях враг пытается работать прицельно под корректировку с дронов. Для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя нужно иметь преимущество в огневой мощи.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Но также критически важны коэффициент полезного действия вооружения, то есть точность и качество, тактико-технические характеристики. Например, враг использует несколько десятков снарядов по одной цели. А Силы обороны делают лишь одни – два пристрелочных выстрела, а все остальные летят на уничтожение цели.

Возможно, эфемерно расскажу, но от взрыва мины группа оккупантов делала "сальто". В этом преимущество артиллерии, средств поражения, которые используют ВСУ, но все-таки паритет должен быть, он очень важен,

– объяснил начальник разведки артиллерии.