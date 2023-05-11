National Geographic і Google Maps досі не зрозуміли: як компанії поширюють фейки про Україну

Понад 30 міжнародних компаній розробляють, друкують та розповсюджують некоректну інформацію про Україну в освітніх матеріалах у Європі, Великій Британії та США. Серед них є National Geographic, Google Maps, Amazon та інші. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Найнебезпечніший вид пропаганди

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про географічні назви". Він заборонив присвоювати географічним об'єктам і вулицям назви, пов'язані з Росією та її діячами. З 2015 року триває декомунізація, зокрема в топоніміці населених пунктів. Водночас російські наративи про "нові території" широко поширені на мапах, у підручниках та подібних освітніх матеріалах, які масово продаються у книгарнях ЄС, Великої Британії та США.

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Ми можемо пригадати, наскільки повільно порівняно зі східноєвропейськими країнами почали допомагати Україні Німеччина, Австрія чи Швейцарія, або те, що багато західних компаній продовжують працювати в Росії так, ніби нічого не трапилося. Можна знайти багато пояснень цьому як в історії, так і в активності російської пропаганди, яка все ще є достатньо високою.

Найнебезпечнішою є прихована пропаганда, яка міститься у науково-освітніх матеріалах: шкільних підручниках, географічних мапах, атласах світу, глобусах.

По-перше, ми вчимося в школі по підручниках – це те, що формує наше уявлення про світ на все життя.

По-друге, довіра до таких матеріалів вища, ніж до матеріалів у ЗМІ.

По-третє, подібні видання є практично в кожному домі, і вони залишаються з користувачами на довгі роки. У багатьох із нас висить (чи в дитинстві висіла) на стіні географічна карта, у шафі стоїть глобус, а в "бардачку" машини лежить атлас автодоріг.

Це ті речі, якими ми користуємося (чи принаймні бачимо їх) доволі часто, але купуємо їх лише кілька разів за життя. Тому помилки чи свідомі спотворення, відображені на мапах, впливають на нас протягом тривалого часу. Особливо небезпечно, коли такі спотворені матеріали розміщені у шкільних підручниках.

30 міжнародних компаній розробляють, друкують та розповсюджують некоректну інформацію, яка суперечить офіційній позиції ООН та урядів згаданих країн, в освітніх матеріалах. Мовиться про National Geographic, Google Maps (США), Amazon (Німеччина, США), Thalia (Німеччина), Thalia (Австрія), Hugendubel (Німеччина), Bucher (Німеччина), Orell Füssli (Швейцарія), Mairdumont (Німеччина), Freytag-Berndt (Австрія), INTERKART (Німеччина) та багато інших.

Перелічені компанії реалізують 6 варіантів спотвореного зображення України:

Крим – "спірна територія";

Крим – частина Росії;

Крим – частина Росії, "на яку претендує Україна";

Крим, Донецька, Луганська області – "спірні території";

Крим – фізично(!) відокремлений від України і приєднаний до Росії,

нові мапи від лютого – березня 2023 року відображають результати осіннього псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях: Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області зображені "спірними територіями".

Оскільки у виробництві та поширенні спотворених матеріалів беруть участь найбільші виробники (понад 14 провідних картографічних видавництв) та торговельні мережі (мовиться про понад 500 офлайн магазинів), середньостатистичний споживач, який захоче купити собі атлас світу, глобус, настінну чи туристичну мапу, скоріше за все, купить продукцію із некоректним зображенням України.

Наприклад, автомобільний атлас, виданий 2023 року німецьким видавництвом ADAC – компанією, яка має понад 21 мільйон клієнтів. Президент ADAC залишив свій підпис поряд із мапою, де незаконно окупований Крим зображений частиною Росії.



У німецькому атласі Крим зобразили частиною Росії / Фото автора

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У National Geographic не визначилися, чий Крим

Несподівано бачити серед рупорів Кремля National Geographic, одне з провідних географічних товариств планети. У виданому ним німецькою та італійською мовами атласі для дітей National Geographic Kids Крим зображений "під контролем Росії", а державний кордон України в районі Керченської протоки – як такий, на який "претендує Україна".



National Geographic Kids некоректно зобразила Крим на карті / Фото автора

Аналогічно зображена мапа National Geographic, призначена для оздоблення офісів. На ній також державний кордон України підписаний як "boundary claimed by Ukraine", тобто "той, на який претендує Україна", а не міжнародно визнаний.



Крим зобразили неправильно на мапі / Фото з сайту National Geographic

Можливо, такі "географічні відкриття" пояснюються тим, що National Geographic є партнером "Русского географического общества", "патронами" якого є все військово-політичне керівництво Росії.

На деяких мапах можна побачити Крим позначений як "спірна територія". Деякі видавництва пішли ще далі та фізично відділили Крим від України – тобто опублікували зображення без Перекопського перешийка.



Крим без Перекопського перешийка / Фото автора

На фото вище – Atmo Climate Globe. Виробники – Raethgloben 1917 Verlags (Німеччина) та Tecnodidattica Spa (Італія), які виготовляють глобуси для National Geographic. Зауважу, що на своїх сайтах вони дають коректне зображення України, а на реальних виробах Крим позначений як "спірна територія". До речі, з рештою моїх досліджень можете ознайомитися – тут.

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І вашим, і нашим: у Google Maps роздвоєння особистості

Мабуть, далі за всіх пішло видавництво Mairdumont (бренд Marco Polo). У лютому – березні 2023 року воно почало зображувати у своїй продукції результати псевдореферендуму, який росіяни здійснили на окупованих територіях України.



На карті визнали так звані "референдуми" / Фото книга Marco Polo Reiseatlas

Водночас Google Maps Крим показує всім по-різному. У Росії – російським, в Україні – українським, а для користувачів інших держав – відділяє його від України лінією.

Крим на Google Maps в Україні та Німеччині / Фото автора

Загроза м'якої пропаганди

Росія веде війну проти світу у багатьох вимірах – зокрема в інформаційному. З початку повномасштабного вторгнення уряди багатьох країн нарешті почали приділяти "м'якому" впливу Росії більше уваги, зокрема закривати дезінформаційні видання, такі як Russia Today.

Проте до наукових і освітніх видань (до того ж продукції власних видавництв з усталеною репутацією) користувачі за замовчанням мають вищу довіру.

Якщо умовний школяр та його батьки бачать у підручнику, що Крим – це територія, "на яку претендує Україна", чи не виникне у них думка, що це Україна хоче загарбати частину російської території? Чи будуть вони підтримувати звільнення всієї території України? І, перш за все, чи захочуть вони розбиратися, якою саме є міжнародно визнана територія України?

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З 2014 року МЗС України, за словами прессекретаря Олега Ніколенка, почало відстежувати появу на ринку продукції з некоректним зображенням України й писати відповідні листи до видавництв. Як правило, у відповідь видавництва перепрошували та вилучали цю продукцію з продажу.

Однак за деякий час видавали її знову – просто змінивши назву та ISBN (унікальний номер-ідентифікатор друкованої продукції). Інколи видавці змінюють зображення у виданні, але не змінюють ISBN (який має змінюватися, коли до видання вносяться суттєві зміни). Фактично це обман читачів.

Одним із напрямків нашої інформаційної боротьби має стати закріплення у свідомості іноземців кордонів України 1991 року.