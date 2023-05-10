Ветерани, які ніколи не боролися проти нацизму

Мінімальний вік "дітей полку" – тобто дітей (яких насправді були навіть не сотні – десятки) при військових частинах – був близько 12 – 14 років.

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Тобто це означає, що наймолодший ветеран має бути старшим за 90 років. А наймолодший, якому дозволяли воювати – не молодший за 96 років.

Якщо бачите ветерана молодшого – це або ряжений або особа, яку прирівняли до ветеранів.

"Прирівняні" – це учасники каральних операцій проти антирадянського підпілля у Білорусі, Україні, країнах Балтії. Це також ті, що брали участь у каральних операцій проти угорського повстання, проти берлінського, проти Празької весни. Це також бійці, що воювали в Кореї, де Радянський Союз (не визнаючи своєї участі) та КНДР воювали проти військ ООН. Це була остання операція примусу до миру, яку ініціювала Рада безпеки.

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З кожним роком перелік "прирівняних" за законами Росії зростає. Якщо не помиляюся, сьогодні це й учасники радянських воєн 70-х років XX століття.

Тобто всі ці люди до боротьби проти нацизму не мають жодного стосунку. Тому, коли чуєте словосполучення "ветеран Другої світової", перше питання, яке варто ставити – скільки йому років.