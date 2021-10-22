У НАТО міркують, як можна оперативно перекидати війська у регіон Чорного моря

НАТО наростило свою присутність у регіоні Чорного моря. Та наразі розглядає можливості для перекидання туди підкріплень.

Звісно, мовиться про ситуацію виникнення такої потреби. Про це говорив 21 жовтня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання військ до Чорного моря

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у виступі перед журналістами 21 жовтня розповів, що Альянс наростив свою присутність в Чорноморському регіон – звісно, через агресивну поведінку Росії.

Ми наростили присутність в Чорноморському регіоні – і на морі, і у повітрі, і на суші – у відповідь на агресивні дії Росії. Ми також вивчаємо можливості для швидкого перекидання підкріплень у регіон, якщо така потреба виникне,

– сказав Столтенберг.

Нових ядерних ракет НАТО у Європі не буде

Альянс постійно оцінює загрози з боку Росії, зокрема – її ракетного потенціалу. Відповідно, посилив і свої військово-повітряні сили й протиповітряну оборону. Зокрема, щодо:

Використання бойових літаків 5 покоління.

Адаптацію до нових викликів системи військових навчань.

Посилення розвідки.

Підвищення ефективності засобів ядерного стримування.

А проте, як наголосив генсек НАТО, Альянс "не буде відповідати дзеркально на дестабілізуючий поведінку Росії".

Ми не маємо наміру розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками,

– підсумував Столтенберг.

Водночас у Росії: