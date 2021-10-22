В НАТО думают, как можно оперативно перебрасывать войска в регион Черного моря
Источник:пресс-служба НАТО
НАТО нарастило свое присутствие в регионе Черного моря. И сейчас рассматривает возможности для переброски туда подкреплений.
Конечно, речь идет о ситуации возникновения такой необходимости. Об этом говорил 21 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
К теме Глобальное потепление усиливает геополитическую напряженность: в НАТО принимают меры
НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск к Черному морю
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами 21 октября рассказал, что Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регион – конечно, из-за агрессивного поведения России.
Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе – и на море, и в воздухе, и на суше – в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион, если такая необходимость возникнет,
– сказал Столтенберг.
Новых ядерных ракет НАТО в Европе не будет
Альянс постоянно оценивает угрозы со стороны России, в частности – ее ракетного потенциала. Соответственно, усилил и свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону. В частности, относительно:
- Использования боевых самолетов 5 поколения.
- Адаптации к новым вызовам системы военных учений.
- Усиления разведки.
- Повышения эффективности средств ядерного сдерживания.
Тем не менее, как отметил генсек НАТО, Альянс "не будет отвечать зеркально на дестабилизирующий поведение России".
Мы не намерены размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками,
– подытожил Столтенберг.
В то же время в России:
- Владимир Путин напуган перспективой привлечения Украины к НАТО, так как, мол, "ракеты будут под носом".
- Такую же истерику в Кремле вызвал визит главы Пентагона Ллойда Остина в Украину в октябре.