В НАТО думают, как можно оперативно перебрасывать войска в регион Черного моря

НАТО нарастило свое присутствие в регионе Черного моря. И сейчас рассматривает возможности для переброски туда подкреплений.

Конечно, речь идет о ситуации возникновения такой необходимости. Об этом говорил 21 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск к Черному морю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами 21 октября рассказал, что Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регион – конечно, из-за агрессивного поведения России.

Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе – и на море, и в воздухе, и на суше – в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион, если такая необходимость возникнет,

– сказал Столтенберг.

Новых ядерных ракет НАТО в Европе не будет

Альянс постоянно оценивает угрозы со стороны России, в частности – ее ракетного потенциала. Соответственно, усилил и свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону. В частности, относительно:

Использования боевых самолетов 5 поколения.

Адаптации к новым вызовам системы военных учений.

Усиления разведки.

Повышения эффективности средств ядерного сдерживания.

Тем не менее, как отметил генсек НАТО, Альянс "не будет отвечать зеркально на дестабилизирующий поведение России".

Мы не намерены размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками,

– подытожил Столтенберг.

В то же время в России: