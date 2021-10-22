В НАТО думают, как можно оперативно перебрасывать войска в регион Черного моря

22 октября 2021 , 02:11
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Источник:

пресс-служба НАТО

НАТО нарастило свое присутствие в регионе Черного моря. И сейчас рассматривает возможности для переброски туда подкреплений.

Конечно, речь идет о ситуации возникновения такой необходимости. Об этом говорил 21 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск к Черному морю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами 21 октября рассказал, что Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регион – конечно, из-за агрессивного поведения России.

Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе – и на море, и в воздухе, и на суше – в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион, если такая необходимость возникнет,
– сказал Столтенберг.

Новых ядерных ракет НАТО в Европе не будет

Альянс постоянно оценивает угрозы со стороны России, в частности – ее ракетного потенциала. Соответственно, усилил и свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону. В частности, относительно:

  • Использования боевых самолетов 5 поколения.
  • Адаптации к новым вызовам системы военных учений.
  • Усиления разведки.
  • Повышения эффективности средств ядерного сдерживания.

Тем не менее, как отметил генсек НАТО, Альянс "не будет отвечать зеркально на дестабилизирующий поведение России".

Мы не намерены размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками,
– подытожил Столтенберг.

В то же время в России:

  • Владимир Путин напуган перспективой привлечения Украины к НАТО, так как, мол, "ракеты будут под носом".
  • Такую же истерику в Кремле вызвал визит главы Пентагона Ллойда Остина в Украину в октябре.
Автор: Олесь Друкач