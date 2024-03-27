НАТО хоче збивати російські ракети

Після історії з прольотом російської ракети через повітряний простір Польщі у МЗС цієї країни підкреслили, що зараз у НАТО розглядають різні можливості збиття ракет, які летять у бік країн-членів Альянсу.

Польща хоче змінювати підхід

Серед цих концепцій є пропозиція збивати такі ракети тоді, коли вони є дуже близько до кордонів країн НАТО. Однак заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна наголосив, що це мало б відбутися за згодою України та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді б ракети НАТО вражали російські ракети за кордонами територій членів Альянсу.

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У цих міркуваннях є рація, адже Росія спрямовує свої ракети через повітряний простір сусідніх до України держав не випадково, а для того, щоб створити проблеми для системи ППО України. Адже з боку Польщі українська ППО ніяких ракет не очікує.

Та разом з цим виникає досить важливе питання – якщо країни НАТО побоюються якоїсь конфронтації з Росією і тому не бажають збивати ракети Росії у своєму повітряному просторі, то чи не будуть вони боятися, що Росія сприйматиме їх як учасниць конфлікту у разі, якщо саме їхні сили ППО будуть знищувати російські ракети на території України? Адже у цій ситуації буде очевидною участь ЗС Польщі у війні – в українському повітряному просторі російські ракети буде знищувати ППО Польщі.

Схоже, що у Варшаві вважають, що потрібно змінювати підходи до російських провокацій. "Ми маємо справу з терористичною, добре організованою та добре оснащеною державою, яка намагається перевірити пильність ЗС Польщі та міцність нашої оборони", – сказав Шейна.

Російському послу наплювати на МЗС Польщі

Те, що Росія повністю ігнорує польське занепокоєння щодо ракети, засвідчила поведінка російського посла у Варшаві Сєргєя Андрєєва. Він проігнорував виклик МЗС Польщі, яке хотіло представити йому ноту з протестом щодо дій російських ЗС у Польщі та бандитських бомбардувань України. Андрєєв показав, що йому наплювати на країну своєї акредитації.

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Так зухвало російські дипломати поводяться не вперше. Саме зухвалість у взаєминах з країною перебування, коли мовиться про державу Заходу, зараз найбільше цінується у Кремлі та у резиденції Сєргєя Лаврова. З погляду Лаврова – Андрєєв заробив ще кілька балів для продовження своєї дипломатичної кар'єри, а з погляду Польщі – ще раз проявив кричущу неповагу. На таку неповагу треба реагувати, питання лише – як.

НАТО потрібна політична воля

Очевидно, що дії росіян у повітряному просторі Польщі будуть продовжуватися. Не тільки з метою спровокувати польських військових чи продемонструвати політичну безпорадність Варшави, а насамперед з метою атакувати бажані об'єкти в Україні. Адже усі розуміють, наскільки важко знищувати російські ракети, коли вони залітають через Польщу. Російські військові також це знають.

Якщо країни НАТО не будуть реагувати на цю військову та дипломатичну зухвалість Росії, можна прогнозувати, що прольоти ракет через території сусідніх держав стануть систематичними. Рано чи пізно якась з цих ракет впаде на території країни НАТО, і це може призвести до руйнувань чи загибелі цивільних.

Може бути, що Росія здійснить навмисну провокацію, і її ракета вдарить по об'єкту у Польщі для того, щоб згодом пояснити свої дії помилкою або діями ППО Польщі. Від Владіміра Путіна і його армії можна очікувати будь-якої провокації та будь-якої дії, спрямованої на дискредитацію країн Заходу та продовження ескалації у стосунках з ними.

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Є кілька варіантів реагування на те, що робить Росія:

перший – це безкомпромісне рішення про знищення ракет Росії у повітряному просторі НАТО, щоб у Росії раз і назавжди відпало бажання використовувати цей повітряний простір для війни з Україною;

другий, який також розглядають у НАТО, – це спільне з Україною реагування на дії російської армії. Мовиться про спільне патрулювання регіонів, які розташовані на кордоні між Україною і членами НАТО, щоб російські ракети були знищені спільними зусиллями, коли наближаються до кордону НАТО.

Однак для кожного з рішень потрібно проявити політичну волю, яка має допомогти цивілізованому світу вижити у зіткненні з огидним та небезпечним режимом Росії. Без політичної волі та жорсткої реакції на дії росіян ми не обійдемося.