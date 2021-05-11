У НАТО не хочуть провокувати Росію, – Кругова про вступ України до Альянсу

У Києві перші особи держави говорили про безпеку країни, це відбувалося у межах форуму "Україна 30". Мовилося про вступ в НАТО та загрози з боку Кремля зокрема.

Всі зітхнули з полегшенням, коли напруга на кордонах збоку Росії начебто почала спадати, проте виявляється, Росія відвела тільки 3,5 тисячі військових, а всі інші продовжують "підпирати" кордони. Про це розповіла журналістка та ведуча 24 каналу Тетяна Кругова.

До теми Військова сфера, енергетика, екологія: які найважливіші секретні питання форуму "Україна 30"

Загроза з боку Росії не зникла

Вона роз'яснила, що загроза з боку Росії нікуди не поділася. Як повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов, уздовж українського кордону та в Криму розгорнуто 100-тисячний бойовий склад збройних сил Росії, є:

танки;

бойові літаки;

гвинтокрили;

кораблі;

батальйонно-тактичні групи;

групи ракетних військ й артилерії.

"Так 65% українського кордону – вразливі. Й звичайно, "працюють" агенти Кремля і всередині України", – зазначила Тетяна Кругова.

Україна може не отримати План дій щодо членства в НАТО

Попри офіційні заяви про "завершення військових навчань", Росія не поспішає відводити свою техніку і військових. Про загрозу з боку Росії 6 травня заявив президент України.

Також вона зауважила, що не оминули увагою на форумі й тему вступу України до НАТО, на якій вже "набили оскомину". Кругова зазначила, що в червні 2021 року відбудеться саміт НАТО, на якому Україні дуже хотілося б отримати План дій щодо членства.

Але ми його (План дій щодо членства в НАТО – 24 канал) не отримаємо, так вважає глава МЗС Дмитро Кулеба. Деякі країни-члени Альянсу не хочуть провокувати Росію. Отака вона жорстока правда. Партнери партнерами, а свої інтереси важливіше,

– вважає журналістка.

Вона додала, що саме тому все, що поки можна зробити – це декларувати наміри щодо НАТО й підтягуватися до стандартів Альянсу. На думку Тетяни Кругової, щоб підтягнутися до стандартів НАТО, треба зробити фактично єдине – провести реформи, про що владі кажуть на кожному кроці й тепер все в їхніх руках.