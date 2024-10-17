Що дає Північній Кореї можлива участь у війні проти України: аналіз NYT

КНДР бажає долучитися до війни на боці Путіна не просто так. Передусім, мова про випробування нової зброї.

У The New York Times зауважують: Пхеньян, як і Москва, хоче використати Україну як полігон, щоб перенести досвід війни до себе в регіон. А особливий наголос зроблять на ракети KN-23, відомі своєю низькою якістю. На думку аналітиків із Південної Кореї, КНДР хоче покращити свою зброю, щоб ефективніше вести можливу війну та більше експортувати ракети.

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Росія допомогла КНДР вести Корейську війну у 1950-ті, тепер історія повертається

Війна в Україні дає північнокорейським військовим те, на що вони давно сподівалися: можливість випробувати свою нову зброю та готовність її офіцерів до сучасної війни,

– наводять журналісти думку представників Південної Кореї.

Після Корейської війни КНДР не брала участі у великих війнах безпосередньо, але шукала можливості продавати зброю та іншу військову допомогу дружнім країнам. Наприклад, Північному В'єтнаму, Єгипту в 1973-му та Сирії.

"Це була закономірність: коли Північна Корея продавала зброю країнам, які перебувають у стані війни, вони надсилали персонал не лише для допомоги цим країнам у використанні зброї, але часто й для того, щоб самі там воювати", – говорять південнокорейські аналітики.

Очевидно, що в Україні бійці КНДР працюватимуть із фокусом на те, як можна використати цей досвід у боротьбі проти Сеула. Особливу увагу приділять балістичним ракетам малого радіуса дії KN-23 – вони стануть головною зброєю у можливому новому конфлікті на Корейському півострові.

Швидше за все, основним кадровим внеском Північної Кореї у війну Росії стануть інженери та радники зі зброї, які допомагатимуть росіянам керувати ракетами. Вони будуть відстежувати дефекти зброї та збирати дані про її використання на полі бою.

"Згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, країнам заборонено наймати північнокорейських робітників або торгувати зброєю з КНДР", – нагадали журналісти.