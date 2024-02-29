"Бере те, що погано лежить": навіщо Путіну Придністров'я

Придністров'я – підтримуваний Росією сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний владі країни з 1992 року. У 2006 році там був проведений "референдум", на якому більшість учасників висловилася за незалежність від Кишинева.

Цьогоріч ситуацію знову "розбурхують" зсередини невизнаної держави, звинувачуючи у "тиску з боку Молдови". Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова припустила в етері 24 Каналу, чому Владімір Путін так вчепився за Придністров'я.

До теми "Приєднання Придністров'я до Росії": що там відбувається, чи готова Україна і кому вигідний вкид

Навіщо Путіну Придністров'я

На початку лютого Інститут вивчення війни припустив, що Кремль здійснює інформаційні операції проти Молдови на кшталт тих, які використовував перед вторгненням в Україну у 2014 і 2022 роках.

Спочатку був проведений "референдум" у Криму, який передував анексії півострова. А потім виникла гостра потреба "захистити" російське населення у так званих "ДНР" та "ЛНР". Хоча свою присутність на Сході України Росія всіляко заперечувала.

Натомість Москва стверджувала, що "київський режим 8 років бомбив Донбас", і це буцімто стало одним з приводів для повномасштабної війни. Нагадаємо також, що незадовго перед її початком Держдума Росії підтримала "вільне волевиявлення" мешканців "ДНР" та "ЛНР" про приєднання до Росії.

Придністров'я не просить про входження до складу країни-агресорки – принаймні поки. Але прохання про захист надто перегукується із сумновідомим "Путін, введи війська". На думку дослідників, Росія може намагатися встановити умови для виправдання можливої майбутньої ескалації проти Молдови.

"Путін бере те, що погано лежить. А Придністров'я дуже давно погано лежить, чого лише вартує футбольний клуб та тютюнова фабрика. Ви б кинули їх і коли? Ніколи. Ось і Путін не може кинути. Треба їх повернути в "рідну гавань". І не тільки їх. Ще країни Балтії доволі часто згадує і Польщу також. Мєдвєдєв марить багато чим "цікавим". І Казахстан занадто рано розслабився", – сказала Ольга Романова.

ФК "Шериф" Американський дослідницький центр Карнегі називає Придністров'я "раєм для контрабандистів". Найбільшою приватною фірмою невизнаної республіки є компанія "Шериф". Її заснували у 1993 як благодійний фонд допомоги ветеранам правоохоронних органів.

А нині вона представлена майже у всіх сферах – від торгівлі харчами до банківського сектору, від ЗМІ до політики. Її річний обіг майже удвічі перевищує бюджет "республіки".

Саме від цієї структури футбольний клуб "Шериф" отримує своє фінансування, у порівнянні з яким інші ФК Молдови мають лише крихти.

За 25 років існування "Шериф" став найбільш титулованою командою в історії молдовського футболу, 19 разів вигравав чемпіонат країни, 10 разів – кубок і 7 разів – Суперкубок Молдови.

Чи несе загрозу наразі Придністров'я для України