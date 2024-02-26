Утім, загрози наразі немає. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зауваживши, що здебільшого саме в інформаційному просторі нагнітають становище.

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Ситуація контрольована

Сепаратисти заявляли, що Молдова начебто готує загони, які заходитимуть у Придністров'я. Однак, як пояснила Гуменюк, планові заходи з підготовки штурмових груп у країні тривають системно з початку повномасштабного вторгнення на випадок дії диверсійно-розвідувальних

груп.

Ми знаємо про порядок дій, переміщення підрозділів та загалом все, що відбувається аж до плану бойової підготовки. Ми ретельно відстежуємо що та коли вони виконують, до чого готуються,

– сказала речниця ОК "Південь".

Натомість кордон України на проблемній ділянці з Придністров'ям та загалом з Молдовою щільно укріплений. Зміцнено його оборону за допомогою додаткових підрозділів, доданих до чинної прикордонної служби.

"Можемо сказати, що жодних провокацій ми не допустимо на кордоні. Хоча спроби такі були, вони можуть проявлятися якоюсь стріляниною навколо лінії державного кордону. Намагання розкручувати таку ситуацію з ухилянтами, які там де-не-де намагаються перебратися через кордон", – зазначила Наталія Гуменюк.

Все переважно пов'язано з нагнітанням в інформаційному просторі. Бойового розвитку подій у Придністров'ї не передбачається. Будь-які активні дії контингенту, який знаходиться в Придністровській Молдовській Республіці, вимагають підтримки іншими військами з повітря та суходолу. Фактично, та ділянка місцевості відрізана від будь-якої спроби допомогти з боку Росії.

Стрілянина на кордоні з Придністров'ям 7 січня поблизу кордону України з невизнаним Придністров'ям стався інцидент з використанням вогнепальної зброї. Двоє мешканців так званої ПМР, один з яких був працівником "міністерства держбезпеки", перетнули кордон, щоб нібито щось обговорити з українським прикордонником.

Посол України в Молдові Марко Шевченко розповів, що на них чекали українські правоохоронці, бо ці двоє придністровців, за наявною інформацією, займалися незаконним трафіком. Вони відкрили вогонь по українських прикордонниках, ті стріляли у відповідь.

Одного з ПМР було вбито, ще одного поранено. Українські правоохоронні органи діяли на своїй території, і їхня реакція була жорсткою, тому що відбулося порушення закону щодо перетину кордону і незаконного трафіку.

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