Найбільше російських злочинів зараз фіксують на Київщині: вони з'являються щогодини

Докази російських злочинів знаходять на звільненій території Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Однак найбільше, безумовно, у Київській області.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Рада" радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що мовиться про Ірпінь, Бучу, Бородянку та Макарів.

До теми Після Бучі й Маріуполя Росія не матиме багато шансів говорити з Україною, – Зеленський

"От 30 хвилин тому мені прийшло повідомлення. Мій знайомий повернувся до себе у будинок в Ірпені й у підвалі знайшов труп. Зараз викликали поліцію, щоб все задокументувати", – сказав радник.

Поховання постійно знаходять

За словами Денисенка, спочатку поховання знаходили правоохоронці та рятувальники, але зараз мертвих знаходять прості цивільні. Немає фізичної можливості зайти в усі підвали.

Фактично щогодини ми отримуємо інформацію про нові випадки. Є дуже багато моментів, коли під час окупації ховали вбитих у своїх дворах, на дитячих майданчиках,

– розповів радник.

Зверніть увагу – як діятимуть окупанти: дивіться відео