Президент зізнався, що відчув усю палітру людських емоцій, коли приїхав у Бучу та побачив злочини росіян.

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Зеленський додав, що наприкінці того дня не відчував нічого, крім ненависті до російських солдатів. Побачене підштовхує відкинути шанси на проведення мирних перемовин з Росією.

Справа не в мені. Справа в Росії. У них більше не буде шансів перемовлятися з нами,

– наголосив Зеленський.

У Кремлі – воєнні злочинці

Також глава держави назвав усе російське політичне й військове керівництво, від верхівки з Путіним до рядового складу, воєнними злочинцями.

Він додав, що в Маріуполі росіяни вбили й катували десятки тисяч людей. Ще більше – депортували вглиб Росії та примусово позбавили українського громадянства.

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