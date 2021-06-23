Наймасштабніші з 1997 року, – Хомчак про навчання "Сі Бриз – 2021"

Українсько-американські навчання "Сі Бриз – 2021" триватимуть з 28 червня до 10 липня 2021 року. Вони будуть наймасштабнішими за останні 20 років.

Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак. До навчань залучать кораблі, катери, літаки, вертольоти, озброєння та військову техніку.

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Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року,

– заявив Руслан Хомчак.

Навчання охоплять район на півдні України та пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, у дельті річки Дунай та інших районах.

За інформацією головнокомандувача, для участі в навчаннях ЗСУ та інші сили безпеки та оборони забезпечать:

24 кораблі (катери),

17 літаків,

12 вертольотів,

80 одиниць озброєння та військової техніки,

1500 осіб особового складу,

окрім того, – одне пошуково-рятувальне судно.

Мета навчань

Навчання проходитимуть у 4 фази: прибуття сил та розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчання та згортання сил.

Руслан Хомчак розповів, що мета навчань:

підготовка штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО;

а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки.

31 держава-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких загалом залучать орієнтовно 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3 тисячі особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки,

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

Радниками та спостерігачами на "Сі Бриз – 2021" будуть орієнтовно 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

Значення навчання

Головнокомандувач розповів, що очікує від навчань:

підготовки особового складу морського командування ВМС ЗСУ до планування морських операцій та до керування силами та засобами відповідно до стандартів НАТО;

підготовки багатонаціональних сил до проведення морських операцій з безпеки в Чорноморському регіоні;

акценту на елементах протиповітряної та протичовнової оборони, протидію незаконним збройним формуванням та висадку морського і повітряного десанту, висвітлення надводної ситуації;

протидії інформаційним операціям та кібербезпека, оборони важливих об'єктів інфраструктури за підтримки авіаційних, сухопутних підрозділів та сил спеціальних операцій.

Загалом же учасники міжнародних навчань планують донести світові стратегічні меседжі щодо важливості безпеки, миру та стабільності у Чорноморському регіоні.

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