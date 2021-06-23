Самые масштабные с 1997 года, – Хомчак рассказал об учениях "Си Бриз – 2021"

Украинско-американские учения "Си Бриз – 2021" продлятся с 28 июня до 10 июля 2021 года. Они будут самыми масштабными за последние 20 лет.

Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак. К учениям привлекут корабли, катера, самолеты, вертолеты, вооружение и военную технику.

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Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года,

– заявил Руслан Хомчак.

Обучение охватят район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.

По информации главнокомандующего, для участия в учениях ВСУ и других силах безопасности и обороны обеспечат:

24 корабля (катера),

17 самолетов,

12 вертолетов,

80 единиц вооружения и военной техники,

1 500 человек личного состава,

кроме того, – одно поисково-спасательное судно.

Цель учений

Учения будут проходить в 4 фазы: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов обучения и свертывание сил.

Руслан Хомчак рассказал, что цель учений:

подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО,

а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности.

31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом привлекут ориентировочно 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники,

– рассказал главнокомандующий ВСУ.

Советниками и наблюдателями на "Си Бриз – 2021" будут ориентировочно 50 военнослужащих из 17 стран мира.

Значение обучения

Главнокомандующий рассказал, что ожидает от учений:

подготовки личного состава морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО;

подготовки многонациональных сил к проведению морских операций по безопасности в Черноморском регионе;

акцента на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, противодействие незаконным вооруженным формированиям и высадке морского и воздушного десанта, освещение надводной ситуации;

противодействия информационным операциям и кибербезопасности, обороны важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций.

В целом же участники международных учений планируют донести миру стратегические месседжи о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.

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