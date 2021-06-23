Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак. К учениям привлекут корабли, катера, самолеты, вертолеты, вооружение и военную технику.
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В "Си Бриз – 2021" примут участие 1,5 тысячи украинских военных
Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года,
– заявил Руслан Хомчак.
Обучение охватят район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах.
По информации главнокомандующего, для участия в учениях ВСУ и других силах безопасности и обороны обеспечат:
- 24 корабля (катера),
- 17 самолетов,
- 12 вертолетов,
- 80 единиц вооружения и военной техники,
- 1 500 человек личного состава,
- кроме того, – одно поисково-спасательное судно.
Цель учений
Руслан Хомчак рассказал, что цель учений:
- подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО,
- а также приобретение опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности.
31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом привлекут ориентировочно 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники,
– рассказал главнокомандующий ВСУ.
Советниками и наблюдателями на "Си Бриз – 2021" будут ориентировочно 50 военнослужащих из 17 стран мира.
Значение обучения
Главнокомандующий рассказал, что ожидает от учений:
- подготовки личного состава морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО;
- подготовки многонациональных сил к проведению морских операций по безопасности в Черноморском регионе;
- акцента на элементах противовоздушной и противолодочной обороны, противодействие незаконным вооруженным формированиям и высадке морского и воздушного десанта, освещение надводной ситуации;
- противодействия информационным операциям и кибербезопасности, обороны важных объектов инфраструктуры при поддержке авиационных, сухопутных подразделений и сил специальных операций.
В целом же участники международных учений планируют донести миру стратегические месседжи о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе.
Учения "Си Бриз": что известно
- Украинско-американские учения "Си Бриз" начались еще в 1997 году. Тогда они стартовали в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах военных отношений между МО США и МО Украины".
- Начальная их цель серии учений "Си Бриз" – подготовка и повышение боевой готовности ВМС ВСУ.
- Обучения проводят ежегодно. Отменили только в 2003, 2006 и в 2009 годах. Нынешние учения – 21-ые.
- К обучению приглашаются как государства-члены НАТО, так и другие государства-партнеры.
- В этом году в Украину впервые прибудут военные из Японии. Также впервые привлекут не только морские, но и сухопутные и воздушные компоненты украинских пограничников.