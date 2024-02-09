"Не брати в полон": Україна почала розслідування чергового розстрілу українських полонених

У мережі знову поширили відео, на якому російська армія розстрілює українських полонених. Трагедія трапилась під час захоплення наших позицій поблизу Кліщіївки Бахмутського району.

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що відео у мережі поширили 9 лютого 2024 року. Тобто Росія знову порушила Женевські конвенції.

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Що заявили у прокуратурі щодо відео

На жаль, у прокуратурі підтвердили, що на відео з російського дрона зафіксували, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії Росії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українських бійців у полон.

Під час наступу на позиції військові Росії розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, й вбили другого, кинувши гранату в бліндаж,

– підтвердили в прокуратурі.

Там розповіли, що на опублікованих у мережі кадрах, ймовірно, ворожий командир наказує: "Розстріляти, не брати в полон!".

Саме тому Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Згідно з нею, винним загрожує 10 – 15 років або довічне ув'язнення.

Що відомо про відео, яке з'явилось в мережі