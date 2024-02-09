"Не брати в полон": Україна почала розслідування чергового розстрілу українських полонених

9 лютого 2024, 21:27
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Джерело:

Донецька обласна прокуратура

У мережі знову поширили відео, на якому російська армія розстрілює українських полонених. Трагедія трапилась під час захоплення наших позицій поблизу Кліщіївки Бахмутського району.

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що відео у мережі поширили 9 лютого 2024 року. Тобто Росія знову порушила Женевські конвенції. 

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Що заявили у прокуратурі щодо відео

На жаль, у прокуратурі підтвердили, що на відео з російського дрона зафіксували, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії Росії під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати українських бійців у полон.

Під час наступу на позиції військові Росії розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками, й вбили другого, кинувши гранату в бліндаж,
– підтвердили в прокуратурі.  

Там розповіли, що на опублікованих у мережі кадрах, ймовірно, ворожий командир наказує: "Розстріляти, не брати в полон!".

Саме тому Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Згідно з нею, винним загрожує 10 – 15 років або довічне ув'язнення. 

Що відомо про відео, яке з'явилось в мережі 

  • Один з прокремлівських військових блогерів 9 лютого 2024 року опублікував кадри з російського дрона. На них видно, як ворожий командир, бачачи українських полонених на відео, знятому з безпілотника,  заявляє: "Полонених не брати! Усіх розстріляти! Нехай не кучкуються".
  • Після цього російські військові спочатку вбили одного полоненого, згодом – іншого. Російський командир під час вбивства українських військових цинічно додав: "Завалили одного, молодці. Розстрілюйте всіх, другого поранено, розстрілюйте його. У полон не брати". 
  • Відомо, що трагедія трапилась біля Алебастрового ставка на схід від села Кліщіївки Бахмутського району Донецької області. 

Автор: Діана Квасневська