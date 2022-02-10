Не все так добре: у Херсоні перевірили стан бомбосховищ

З наростанням військової загрози з боку Кремля в українських містах проводять перевірки бомбосховищ. Винятком не став і Херсон.

У одній із дев'ятиповерхівок у спальному мікрорайоні 4 під'їзди, а її величезний підвал може слугувати укриттям. Наводити лад у приміщенні почали лише пів року тому. Мовляв, коштів на це не було, тому довелося підвищувати квартплату.

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Перевірка укриттів у багатоповерхівках

Як розповіла секретарка ОСББ Тетяна Вахненко, у 2021 році у будинку додатково на спільних зборах добавили до квартплати ще по одній гривні для того, щоб привести підвал у санітарний стан.

Там відремонтували труби, вивезли сміття, провели світло. Цього достатньо для тимчасового прихистку сотень людей.

Однак не все так добре в офіційному бомбосховищі, яке розташоване в будівлі колись потужного видавництва. Навіть переступити його поріг складно.

У Херсоні перевірили бомбосховища: дивіться сюжет 24 каналу

Загалом у Херсоні майже півтори сотні укриттів. З них комунальні лише 17. Стан більшості бомбосховищ незадовільний.

Бомбосховища у лікарнях та школах

У більш придатному стані укриття в закладах освіти та медицини, адже їх постійно перевіряють надзвичайники. Бомбосховище в лікарні існує, відколи експлуатується будівля, а це понад 40 років.

Там є санвузол і генератор на випадок відімкнення електрики. Адже її наявність надважлива для медзакладу.

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Перевірили укриття і в школах. Там навіть встигли провести навчання, як діяти в екстремальній ситуації та потрапити у сховище без паніки.

Ми провели евакуаційні виходи, очистили, подивилися в якому стані. І кожна школа провела евакуацію дітей на випадок надзвичайних ситуацій,

– розповіла фахівчиня управління освіти Тетяна Кошелюк.

Перевірка укриттів триває не лише в Херсоні, а й по всій Україні. З наростанням військової загрози з боку Кремля ці приміщення мають бути доступними для жителів. Адже розраховані для порятунку життів у разі обстрілів.