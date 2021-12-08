Після повідомлень про ймовірну загрозу з боку Росії та військ, які вона стягує до кордонів з Україною, почастішали звернення громадян щодо перевірок санітарно-технічного стану в бомбосховищах.

До теми Біля кордонів України є понад 94 тисячі російських військових, – Резніков

Мовиться про наявність вказівників, табличок з контактами відповідальних осіб та інформацією про місця, де розташовані найближчі укриття, й інтерактивною картою Google.

У Києві перевірили бомбосховища

Технічний стан сховищ перевіряла спеціально створена комісія, до якої увійшли представники столичного управління ДСНС. Вони звертали увагу на:

стан входів та виходів до укриттів;

системи вентиляції й водопостачання;

каналізацію й системи опалення;

інженерні мережі й засоби зв'язку та оповіщення;

будівельні конструкції тощо.

Довідка. У Києві є 514 захисних споруд – бомбосховищ та протирадіаційних укриттів, а також понад 5 тисяч найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення – підвалів, підземних паркінгів та переходів, приміщень метро.

У найближчому майбутньому планують провести ще низку перевірок за участі рятувальників та представників Київської міської державної адміністрації. У такий спосіб намагатимуться забезпечити максимальну кількість сховищ, які здатні виконувати свої функції у разі потреби.

Інтерактивна карта укриттів для населення по місту Києву:

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Російська загроза біля кордонів України: що відомо