Після повідомлень про ймовірну загрозу з боку Росії та військ, які вона стягує до кордонів з Україною, почастішали звернення громадян щодо перевірок санітарно-технічного стану в бомбосховищах.
До теми Біля кордонів України є понад 94 тисячі російських військових, – Резніков
Мовиться про наявність вказівників, табличок з контактами відповідальних осіб та інформацією про місця, де розташовані найближчі укриття, й інтерактивною картою Google.
У Києві перевірили бомбосховища
Технічний стан сховищ перевіряла спеціально створена комісія, до якої увійшли представники столичного управління ДСНС. Вони звертали увагу на:
- стан входів та виходів до укриттів;
- системи вентиляції й водопостачання;
- каналізацію й системи опалення;
- інженерні мережі й засоби зв'язку та оповіщення;
- будівельні конструкції тощо.
У найближчому майбутньому планують провести ще низку перевірок за участі рятувальників та представників Київської міської державної адміністрації. У такий спосіб намагатимуться забезпечити максимальну кількість сховищ, які здатні виконувати свої функції у разі потреби.
Інтерактивна карта укриттів для населення по місту Києву:
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Російська загроза біля кордонів України: що відомо
- Ще у жовтні 2021 року американська, а потім і українська розвідка оприлюднили інформацію про понад 90 тисяч військових, яких Росія стягує до кордонів.
- Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ймовірне вторгнення може відбутися уже в січні – лютому 2022 року.
- 7 грудня відбулася онлайн-зустріч президента США Джо Байдена з кремлівським лідером Володимиром Путіним, яка, за припущеннями експертів, посприяла деескалації ситуації.