Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко. За його словами, зараз утворилася певна пауза, під час якої відбуватимуться додаткові переговори.

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"Загалом такі дискусії на вищому рівні є вже ознакою певної деескалації", – зазначив Сушко.

Додаткові переговори

Після спілкування президента США з російським лідером, Байден планує здійснити перемовини зі своїми партнерами у Європі.

Додаткові переговори, які дозволять з'ясувати, чи існує тут взагалі простір для певного компромісу, який би влаштував усі сторони,

– наголосив Сушко.

Експерт переконаний, що наразі Україна не бачить такого простору. Відтак очікування від згаданої розмови є достатньо скромними.

Зверніть увагу! Перемовини Байдена та Путіна відбулися 7 грудня 2021 року та тривали 2 години. Розмова відбулася у відеоформаті, але трансляції не було, головних тем, які порушували, також наразі не озвучили.

Чітка позиція України

На думку політолога, діалог між лідерами країн надалі триватиме. Завдання України - допомогти зрозуміти американським колегам, які кроки для нас прийнятні, а які – ні.

Головним питанням стане те, що Україна може зробити зі свого боку, щоб зберегти співучасть у цьому діалозі. Визначити, про що українські представники можуть спілкуватися з іншими сторонами.

Сушко – про перемовини Байдена та Путіна: дивіться відео

Розмова Путіна й Байдена: що відомо