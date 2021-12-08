Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил эксперт по международным отношениям Александр Сушко. По его словам, сейчас образовалась определенная пауза, в ходе которой будут проходить дополнительные переговоры.

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"В целом такие дискуссии на высшем уровне уже являются признаком определенной деэскалации", – отметил Сушко.

Дополнительные переговоры

После общения президента США с российским лидером Байден планирует совершить переговоры со своими партнерами в Европе.

Дополнительные переговоры, которые позволят выяснить, существует ли здесь вообще пространство для определенного компромисса, который устроил бы все стороны,

– подчеркнул Сушко.

Эксперт убежден, что пока Украина не видит такого пространства. Следовательно, ожидания от упомянутого разговора достаточно скромны.

Обратите внимание! Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря 2021 года и длились 2 часа. Разговор состоялся в видеоформате, но трансляции не было, главных тем, которые поднимались, также пока не озвучили.

Четкая позиция Украины

По мнению политолога, диалог между лидерами стран будет продолжаться. Задача Украины – помочь понять американским коллегам, какие шаги для нас приемлемы, а какие – нет.

Главным вопросом станет то, что Украина может сделать со своей стороны, чтобы сохранить соучастие в этом диалоге. Определить, о чем украинские представители могут общаться с другими сторонами.

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