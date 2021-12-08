Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил эксперт по международным отношениям Александр Сушко. По его словам, сейчас образовалась определенная пауза, в ходе которой будут проходить дополнительные переговоры.
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"В целом такие дискуссии на высшем уровне уже являются признаком определенной деэскалации", – отметил Сушко.
Дополнительные переговоры
После общения президента США с российским лидером Байден планирует совершить переговоры со своими партнерами в Европе.
Дополнительные переговоры, которые позволят выяснить, существует ли здесь вообще пространство для определенного компромисса, который устроил бы все стороны,
– подчеркнул Сушко.
Эксперт убежден, что пока Украина не видит такого пространства. Следовательно, ожидания от упомянутого разговора достаточно скромны.
Четкая позиция Украины
По мнению политолога, диалог между лидерами стран будет продолжаться. Задача Украины – помочь понять американским коллегам, какие шаги для нас приемлемы, а какие – нет.
Главным вопросом станет то, что Украина может сделать со своей стороны, чтобы сохранить соучастие в этом диалоге. Определить, о чем украинские представители могут общаться с другими сторонами.
Сушко – о переговорах Байдена и Путина: смотрите видео
Беседа Путина и Байдена: что известно
- По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США планировал объяснить главе России обо всех последствиях после возможного наступления на Украину.
- С российской стороны главным вопросом могло стать вступление Украины в НАТО, в частности "юридические гарантии", что нашу страну не примут в Альянс.
- Другими возможными темами диалога могли стать рынок нефти, экономические вопросы, ситуация в Афганистане, Иране и Ливии.