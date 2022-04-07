Не засудили російську агресію: українські науковці розірвали зв'язки з білоруськими колегами

Члени президії Національної академії аграрних наук України 6 березня прийняли постанову про повне розірвання зв'язків зі своїми білоруськими колегами. Крім того, науковці виключили зі складу членів-кореспондентів НААН України 6 громадян країни-агресорки.

Як розповіли 24 каналу у президії академії аграрних наук, в умовах війни з Росією, коли окупанти запускають ракети з території Білорусі, співпрацювати з поплічниками Лукашенка неможливо. Крім того, всі білоруські вчені за понад 40 днів бойових дій жодним чином не висловились щодо засудження кремлівських злочинів.

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Оскільки ж представники відділення аграрних наук білоруської академії наук виявилися такими, що фактично підтримують війну проти України, наші вчені розірвали з ними всі зв'язки.

Кого з білорусів позбавили звання в академії аграрних наук України

За словами радника президента Національної академії аграрних наук України Олександра Лисенка, під час засідання вчені прийняли рішення позбавити звання членів-кореспондентів НААН України громадян Білорусі:

Станіслава Гриба;

Йосипа Богдієвича;

Володимира Гусакова;

Михайла Кадирова;

Семена Шарецького;

Василя Шлапунова.



Нам огидно розуміти, що білоруси підтримують криваву війну проти нашої держави. Ми не хочемо мати нічого спільного ані з російськими вченими, ані з білоруськими. Рішення про виключення та розрив відносин вже прийняте. Незабаром ми підготуємо відповідні документи,

– зазначив Лисенко.

Білоруське суспільство інертно підтримує агресію

Попри всі повідомлення про те, що білоруси не хочуть війни та засуджують її, попри заявлені "залізничні війни", громадяни РБ фактично підтримують агресію проти України. Згідно з повідомленням розвідки, ніяких підтверджень причетності білорусів до диверсій на залізниці немає.

При цьому акцій протестів проти присутності російських військ на їх території, запуску крилатих ракет та використання аеродромів для обслуговування та базування авіації країни-терористки у Білорусі не було. Крім того, армія Лукашенка досі маневрує на кордонах з Україною та загрожує потенційним вторгненням на нашу територію.