Не осудили российскую агрессию: украинские ученые разорвали связи с белорусскими коллегами

Члены президиума Национальной академии аграрных наук Украины 6 апреля приняли постановление о полном разрыве связей со своими белорусскими коллегами. Кроме того, ученые исключили из состава членов-корреспондентов НААН Украины 6 граждан страны-агрессора.

Как рассказали 24 каналу в президиуме академии аграрных наук, в условиях войны с Россией, когда оккупанты запускают ракеты с территории Беларуси, сотрудничать с приспешниками Лукашенко невозможно. Кроме того, все белорусские ученые за более чем 40 дней боевых действий никоим образом не высказались по поводу осуждения кремлевских преступлений.

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Поскольку представители отделения аграрных наук белорусской академии наук оказались фактически поддерживающими войну против Украины, наши ученые разорвали с ними все связи.

Кого из белорусов лишили звания в академии аграрных наук Украины

По словам советника президента Национальной академии аграрных наук Украины Александра Лысенко, во время заседания ученые приняли решение лишить звания членов-корреспондентов НААН Украины граждан Беларуси:

Станислава Гриба;

Иосифа Богдиевича;

Владимира Гусакова;

Михаила Кадырова;

Семена Шарецкого;

Василия Шлапунова.

Нам противно понимать, что белорусы поддерживают кровавую войну против нашего государства. Мы не хотим иметь ничего общего ни с российскими учеными, ни с белорусскими. Решение об исключении и разрыве отношений уже принято. В скором времени мы подготовим соответствующие документы,

– отметил Лысенко.

Белорусское общество инертно поддерживает агрессию

Несмотря на все сообщения о том, что белорусы не хотят войны и осуждают ее, несмотря на заявленные "железнодорожные войны", граждане РБ фактически поддерживают агрессию против Украины. Согласно сообщению разведки, никаких подтверждений причастности белорусов к диверсиям на железной дороге нет.

При этом акций протестов против присутствия российских войск на их территории, запуска крылатых ракет и использования аэродромов для обслуживания и базирования авиации страны-террориста в Беларуси не было. Кроме того, армия Лукашенко до сих пор маневрирует на границах с Украиной и угрожает потенциальным вторжением на нашу территорию.