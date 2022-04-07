Часть радиосообщений оккупантов касается убитых людей, чьи труппы на кадрах из Бучи облетели весь мир.

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После выхода российских военных из Бучи там обнаружили братскую могилу и десятки гражданских трупов, лежавших прямо на улице. У некоторых из них были связаны руки, а на других телах были следы пыток. Среди пострадавших много женщин и детей.

Однако российское правительство категорически отрицает , что это сделали их войска. Они утверждают, что это была постановка Украины. Однако этому противоречат многочисленные заявления очевидцев, перехваченные разговоры оккупантов и фото со спутников.

Что говорят оккупанты в перехваченных разговорах

В частности, перехваченные разговоры оккупантов полностью опровергают российские заявления. Так, немецкая разведка сообщила о радиосообщениях, на которых военные РФ признаются о телах вдоль дороги в Буче .

В одном перехваченном радиосообщении мужчина говорит, чтобы оккупанты сначала расспрашивали людей, а затем расстреливали их.

Кроме того, один солдат сказал другому, что он и его коллеги сбили жителя, который ехал на велосипеде . Изображение трупа возле велосипеда раньше облетело весь мир.



Оккупанты просто расстреливали людей на улице / Фото Spiegel

В материале немецкой разведки также говорится, что ключевую роль в зверствах россиян в Буче могли сыграть вагнеровцы.

Это могла быть стратегия россиян

Разведка считает, что убийства мирных в Буче могут быть частью российской стратегии.

Ведь перехваченные разговоры свидетельствуют, что это не были случайные действия отдельных солдат, которые сошли с ума. Там речь идет о том, что солдаты говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни. Так они хотели запугать мирное население и подавить сопротивление.

К слову, после того, как российская армия покинула Бучу, в городе каждый день обнаруживают тела убитых людей. Большинство из них (90%) погибли в результате прямого пулевого ранения , а не в результате артиллерийских обстрелов. Зайдя в город, украинская армия увидела множество тел, лежавших прямо на дорогах.