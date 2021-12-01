Небезпечний штам Омікрон: чому не варто зволікати з вакцинацією

Не встигли українці призвичаїтися до небезпечного штаму коронавірусу Дельта, як треба вже боятися нової мутації. Мовиться про Омікрон.

Цей штам небезпечний тим, що має аж 32 мутації. Це означає, що він може бути заразнішим, швидшим і завдаватиме людині важких наслідків.

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Чим ще загрожує Омікрон

Новий штам небезпечний й тим, що природний імунітет, який ми могли набути після захворюваності на коронавірус, не дасть, на жаль, захисту від Омікрону.

Так, до речі, й з грипом у нас працює – Україною зазвичай 3 різних його штами "гуляє", тож цілком ймовірною є ситуація, коли українець протягом зими може тричі ним перехворіти.

Кожного разу це буде новий штам, від якого невакцинований українець природного захисту не має, навіть перед цим перехворівши. От і з Омікроном так само – більше не можна сподіватися, що "захищений, адже раніше перехворів".

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Також особливістю Омікрону є те, що він зазвичай не позбавляє людину смаку та нюху, тому на ці ознаки вже не варто орієнтуватися, коли матимете сумніви, чи не захворіли на COVID-19.

Характерною ознакою Омікрону є значна стомлюваність, ломота в тілі й прискорене серцебиття. Особливо це чомусь характерно для молодих людей.

Знаєте, чим частіше про той Омікрон тепер розказують, тим більше його симптомів я у себе просто зараз знаходжу. Втім, звісно, то все поки самонавіювання з мого боку, бо його в Україні ще немає.

Де виник новий штам коронавірусу

Омікрон виник у Південній Африці й зараз шириться Європою. Чимало країн оперативно закрили авіасполучення з Африкою, намагаючись у такий от спосіб захиститися від його занесення.

Звісно, особливо це не допоможе, але принаймні, можливо, відтермінує нову хвилю.

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Україна також до пересторог долучилася. Усіх, хто прибув з Південно-Африканської Республіки, відправляють на обов'язкову двотижневу, здається, ізоляцію. Однак відпочивальників з Єгипту це поки не стосується.

Для чого потрібен цей час

Виробники вакцин запевняють, що їхні препарати від ускладнень коронавірусу точно захищають, навіть при Омікроні.

Втім, якщо підтвердяться найгірші побоювання й вони виявляться неефективним, то виробникам знадобиться мінімум 100 днів, щоб розробити модернізовану вакцину.

Однак то все поки теорії й може потреби в якійсь новій вакцині насправді й немає.



Для нового штаму може знадобитися модернізована вакцина / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому важливо вакцинуватися

Зараз немає причин, чому б не вакцинуватися усім тим, хто досі з певних причин цього не зробив. Кажу про це, адже тепер з'явилися розмови, що через новий штам варто дочекатися "остаточної версії" препарату й тоді вже робити щеплення.

Так от, це величезна помилка, бо можна ж й не дочекатися тієї "остаточної версії" вакцини й померти від коронавірусу значно раніше, аніж її розроблять.

Також треба розуміти, що всі нові мутації й штами виникають саме серед невакцинованого населення. Думаєте, чому тепер Омікрон з Південної Африки прийшов?

Усе через те, що відсоток вакцинованих там низький. Коронавірус має там серед кого розгулятися й мутувати.

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Тобто це дійсно нескінченний процес з новими хвилями й штамами, які й далі з'являтимуться, поки усе людство не набуде колективного імунітету.