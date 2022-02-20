Небо на замку: що робити українцям, рейси яких скасували через Росію

Авіакомпанії, звичайно, можуть скасовувати рейси, особливо якщо лізингодавці не дозволяють їм здіймати літаки в повітряному просторі України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Як вберегтися від збитків

У такому випадку, на мою думку, є декілька варіантів для тих, хто вже придбав квитки на скасовані рейси: перенести дату вильоту на декілька тижнів чи місяців пізніше (деякі авіакомпанії надають клієнтам таку можливість), вимагати повернення сплачених за квиток коштів.

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Я переконаний, що авіакомпанії не мають юридичних підстав не виплачувати компенсації своїм клієнтам, оскільки ситуація, яка склалася, не може бути визнана форс-мажором. Це радше схоже на фальстарт із боку західних ЗМІ та офіційних осіб.

В Україні не введено воєнний стан, не відбувається жодне стихійне лихо, повномасштабне вторгнення з боку РФ не відбулося. А лише примарна загроза цього вторгнення, яка лунає з вуст західних ЗМІ, послів та інших офіційних осіб, не може рахуватись як форс-мажор.

У цьому випадку все зводиться до договірних відносин між авіакомпаніями та її лізингодавцями, що за великим рахунком не має хвилювати та стосуватися пересічного клієнта.

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Пасажири можуть вимагати від авіаперевізників компенсацій за квитки або їх заміни / Фото 24 каналу

Безпольотна Україна: чи справдиться найгірший сценарій

Від ситуації з українським повітряним простором, на мою думку, слід все ж таки чекати зменшення кількості рейсів протягом найближчих 1 – 2 місяців. Оскільки навіть ті гарантії у вигляді 16 мільярдів гривень, які виділив Кабмін для страхування ризиків польотів над Україною, не змогли переконати усіх лізингодавців у доцільності продовження польотів у повітряному просторі України.

Проте повної авіаблокади очікувати все ж таки не слід. Вже зараз є окремі авіакомпанії, що заявили про продовження здійснення польотів.

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