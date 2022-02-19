Що насправді відбувалося в небі, чи можуть авіакомпанії масово скасовувати рейси та чи отримають українці хоч якусь компенсацію у подібній ситуації – розбирався сайт 24 каналу.

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Чи можуть авіакомпанії скасовувати рейси

Сергій Чалаплюк, юрист юридичної фірми NOVEM, розповів, що авіакомпанії можуть скасовувати, переносити та змінювати маршрути рейсів, але мають повідомляти про це пасажирів в обумовлені договорами терміни. Якщо рейс анульовано, пасажири мають право на відшкодування вартості авіаквитків, а також у певних випадках – на додаткову компенсацію.

Зверніть увагу: в Україні з 2009 року діють норми Монреальської конвенції щодо уніфікації деяких правил міжнародних повітряних перевезень. Відповідно до них, в залежності від дальності скасованого перельоту та строку, протягом якого авіакомпанія повідомила пасажирів про анулювання, перенесення рейсу або про зміну маршруту, пасажири мають право на отримання компенсації від 300 до 600 євро (9 650 – 19 300 гривень).

Одним із ефективних способів захисту своїх майнових інтересів на випадок скасування авіарейсу, є страхування від таких випадків. Однак і тоді є певний ризик, зокрема, коли договір страхування не містить відповідного страхового випадку, і в таких випадках ситуація навіть ускладнюється, бо без втручання фахівця визначити особу, яка зобов'язана здійснити відшкодування, дуже складно,

– пояснив Чалаплюк.

За його словами, завжди важливо пам'ятати, що всі обставини щодо зміни у послузі авіаперевезення навіть за згодою споживача, мають оформлюватись та фіксуватись документально (на випадок використання відповідних відомостей для доказів у суді).

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Ігор Чудовський, адвокат, керуючий партнер АО "Чудовський і партнери", пояснив, що авіакомпанії звичайно можуть скасовувати рейси, особливо якщо лізингодавці не дозволяють їм здіймати літаки у повітряному просторі України. У такому випадку, є декілька варіантів для тих, хто вже придбав квитки на скасовані рейси:

перенести дату вильоту на декілька тижнів чи місяців пізніше (деякі авіакомпанії надають клієнтам таку можливість);

вимагати повернення сплачених за квиток коштів.

На мою думку, в ситуації з українським повітряним простором слід чекати зменшення кількості рейсів протягом найближчих 1 – 2 місяців, оскільки навіть ті гарантії у вигляді 16 мільярдів гривень, які виділив Кабмін для страхування ризиків польотів над Україною, не змогли переконати всіх лізингодавців у доцільності продовження польотів у повітряному просторі України. Проте, повної авіаблокади очікувати все ж не слід, вже на цей час є окремі авіакомпанії, що заявили про продовження здійснення польотів,

– зазначив адвокат.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, також впевнений, що допоки загроза російської агресії зберігатиметься, кількість рейсів буде скорочуватись. Адже це створює великі ризики для авіакомпаній та загрожує життю пасажирів. На його думку, в ситуації, що склалася, уряду варто було б взагалі закрити небо над Україною – отримані кошти в бюджет від авіаперевезень не варті життів пасажирів.

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Чи зможуть пасажири отримати компенсації

Уникнути виплат компенсацій пасажирам за скасовані рейси авіакомпанії не зможуть. Сергій Чалаплюк зауважив, що в нинішній ситуації відсутній форс-мажор, надзвичайні події або рішення уряду, які б унеможливлювали авіаперельоти над Україною чи забороняли б їх.

Авіакомпанії на власний розсуд ухвалюють економічне рішення щодо скасовування рейсів, оскільки їм відмовляють у страхуванні літаків під час польотів над територією України.

Одне лише посилання на форс-мажорні обставини авіаперевізником не є достатньою підставою для зміни умов договору в односторонньому порядку, таке підтвердження повинне надаватися Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами,

– пояснив юрист.

Ігор Чудовський також додав, що наразі в Україні не введено воєнний стан, не відбувається жодне стихійне лихо чи повномасштабне вторгнення з боку Росії. Є лише примарна загроза нападу, яка лунає в західних ЗМІ, вуст послів та інших офіційних осіб, і вона не може вважатися форс-мажором.

У такому випадку все зводиться до договірних відносин між авіакомпаніями та її лізингодавцями, що за великим рахунком не має хвилювати та стосуватися пересічного клієнта.

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