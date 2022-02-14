"Міжнародній авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування суден для польотів у повітряному просторі нашої держави.

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У зв'язку з цим МАУ на вимогу лізингодавців відправляє п'ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Крім цього, два літаки направляються на планове технічне обслуговування двигунів у Белград,

– зазначили у компанії.

Нараз також тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури та Державною авіаційною службою. Перевізник сподівається на взаєморозуміння.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів 13 лютого схвалив рішення про виділення 16,6 мільярда гривень з резервного фонду Держбюджету для забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України. Ці кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 літаків.

Проблеми з авіасполученням: що відомо

В Україні 13 лютого почалася поширюватися інформація про нібито закриття авіасполучення. Передумовою до цього стало те, що страхові компанії відкликають гарантії на перельоти.

В Украероруху вказали, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.

В Офісі Президента наголосили, що не розглядають закриття повітряного простору.

Що відомо про закриття авіапростору над Україною: дивіться відео