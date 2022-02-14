"Международные авиалинии Украины" получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования судов для полетов в воздушном пространстве нашего государства.

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В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, два самолета направляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград,

– отметили в компании.

Сейчас также ведутся переговоры со страховыми компаниями, Министерством инфраструктуры и Государственной авиационной службой. Перевозчик надеется на взаимопонимание.

Обратите внимание! Кабинет Министров 13 февраля принял решение о выделении 16,6 миллиарда гривен из резервного фонда Госбюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины. Эти средства покрывают страховые случаи для не менее 23 самолетов.

Проблемы с авиасообщением: что известно

В Украине 13 февраля началась распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании отзывают гарантии на перелеты.

В Украеродвижении указали, что воздушное пространство остается открытым для полетов.

В Офисе Президента подчеркнули, что не рассматривают закрытие воздушного пространства.

Что известно о закрытии авиапространства над Украиной: смотрите видео