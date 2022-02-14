Найбільші летовища зазначили, що жодних ускладнень у русі в них наразі немає. Про це пише 24 канал з посиланням на міжнародні аеропорти в різних містах.

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Львів

На сторінці міжнародного аеропорту "Львів" написали зранку 14 лютого, що працюють у штатному режимі. Усі рейси у них відбуваються за розкладом. Його можна відстежувати на сайті летовища.



Київ

У міжнародному аеропорті "Бориспіль" ще в обід 13 лютого повідомили, що працюють у штатному режимі. Там зазначили, як і зазвичай, забезпечують високий рівень авіабезпеки.

Проте зазначили, що зміни в графіку певних рейсів є. Проте вони не критичні, бо завжди можна відстежити графік на офіційному сайті.

Харків

На сторінці Kharkiv Airport така публікація з'явилася приблизно о 12 годині дня. Там зазначили, що над повітряний простір над Україною відкритий.

Тому аеропорт продовжує працювати у штатному режимі. Всі зміни в розкладі можна відстежувати на його онлайн-табло. Якщо ж ваш рейс скасують, то необхідно звертатися за місцем придбання вашого авіаквитка або в call-центр авіакомпанії.

Одеса

Аеропорт "Одеса" був другим, на сторінці якого з'явилося таке повідомлення. Там також писали, що жодних проблем чи затримок у русі немає.

Якщо якісь зміни рейсів в місто або з нього будуть, то про них одразу повідомлять в онлайн-табло. Також аеропорт нагадав, що Міністерство інфраструктури спростувало інформацію про закриття повітряного простору України.

Дніпро

Єдиним летовищем міст мільйонників, яке не робило заяву щодо режиму роботи, є Дніпровський аеропорт. Тому журналісти 24 каналу зв'язалися з його представниками.

В аеропорті наголосили, що працюють у штатному режимі. Проте зауважили, що у випадку винекнення змін, це одразу можна буде побачити на їхньому сайті.

Що відбувається з авіапростором

Кілька світових авіакомпаній скасували свої літаки в Україну. Зокрема, 12 лютого про це повідомила нідерландська компанія KLM. Проте вже 14 лютого два її літаки сядуть в аеропорту "Бориспіль".

Уранці 13 лютого літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, здійснив вимушену посадку в Кишиневі. У авіакомпанії пояснили, що залітати до України заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Це пояснили побоюванням повномасштабного нападу Росії.

У SkyUP також припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого. У компанії наголосили, що ситуація потребує вирішення на державному рівні.

Згодом воно все ж з'явилося. Адже 13 лютого провели позачергове засідання Кабміну, де обговорили проблеми з авіапростором. Там ухвалили рішення виділити понад 16 мільярдів гривень на гарантії польотів до України.

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