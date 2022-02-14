Крупнейшие аэродромы отметили, что никаких осложнений в движении у них пока нет. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на международные аэропорты в разных городах.

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Львов

На странице международного аэропорта "Львов" написали утром 14 февраля, что работают в штатном режиме. Все рейсы в них проходят по расписанию. Его можно отслеживать на сайте аэропорта.

Киев

В международном аэропорту "Борисполь" еще в обед 13 февраля сообщили, что работают в штатном режиме. Там отметили, как обычно, обеспечивают высокий уровень авиабезопасности.

Однако отметили, что есть изменения в графике некоторых рейсов. Однако они не критичны, потому что всегда можно отследить график на официальном сайте.

Харьков

На странице Kharkiv Airport такая публикация появилась примерно в 12 часов дня. Там отметили, что воздушное пространство над Украиной открыто.

Потому аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Все изменения в расписании можно отслеживать на его онлайн-табло. Если же ваш рейс отменят, то необходимо обращаться за местом приобретения вашего авиабилета или в call-центр авиакомпании.

Одесса

Аэропорт "Одесса" был вторым, на странице которого появилось сообщение. Там писали, что никаких проблем или задержек в движении нет.

Если какие-либо изменения рейсов в город или из него будут, то о них сразу сообщат на онлайн-табло. Также аэропорт напомнил, что Министерство инфраструктуры опровергло информацию о закрытии воздушного пространства Украины.

Днепр

Единственный аэродром городов миллионников, который не делал заявление о режиме работы, – Днепровский аэропорт. Поэтому журналисты 24 канала связались с его представителями.

В аэропорту отметили, что работают в штатном режиме. Однако заметили, что в случае возникновения изменений, это сразу можно будет увидеть на их сайте.

Что происходит с авиапространством

Несколько мировых авиакомпаний отменили свои самолеты в Украину. В частности, 12 февраля об этом сообщила нидерландская компания KLM. Однако уже 14 февраля два ее самолета сядут в аэропорту "Борисполь".

Утром 13 февраля самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Это объяснили опасностью полномасштабного нападения России.

В SkyUP также прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. В компании подчеркнули, что ситуация нуждается в решении на государственном уровне.

Впоследствии она все-таки появилась. Ведь 13 февраля провели внеочередное заседание Кабмина, где обсудили проблемы с авиапространством. Там было принято решение выделить более 16 миллиардов гривен на гарантии полетов в Украину.

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