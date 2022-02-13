Соответствующая информация появилась на официальном сайте флагманского авиаперевозчика Турции.

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В связи с нынешней ситуацией в Украине, пассажиры, которые приобрели авиабилеты до 13 февраля, а также на рейсы, которые прибывают в Украину с 13 февраля по 28 февраля, получили дополнительные права на изменение и возмещение, при условии, что они выполняют операции до 28 февраля,

– отмечают в Turkish Airlines.

Следовательно, клиенты получили права на:

бесплатное перебронирование (при условии, что новый рейс предназначен для того же маршрута и салона), если запрашиваемая дата полета не позднее 31.03.2022.

изменение маршрута, которое возможно по правилам тарифа оригинального билета.

продление срока действия билета до 31.03.2022 без каких-либо сборов или штрафов.

Кроме этого, получили права на возврат средств за:

неиспользованные билеты.

частично использованные билеты (билеты на поездки, которые не были завершены) – возвращается лишь неиспользованная часть билета.

Обратите внимание! Поменять билеты или вернуть средства можно через офисы продажи Turkish Airlines, колл-центр и агентства, у которых был приобретен билет.

Проблемы с авиасообщением: что известно

В SkyUP временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля. Говорят, что делают все возможное, чтобы не отменять рейсы, но не могут игнорировать требования лизингодателей.

В Мининфраструктуры уверяют, что воздушное пространство над Украиной никто не закрывал.

Хотя Украэрорух рекомендует авиакомпаниям не летать над Черным морем до 19 февраля. Ведь там Россия проводит так называемые "учения" у побережья временно оккупированного ею Крыма.

Что известно о закрытии авиапространства над Украиной: смотрите видео