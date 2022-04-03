Невимовна жорстокість, – Human Rights Watch зібрала історії про звірства росіян в Україні

Міжнародна організація Human Rights Watch зібрала історії українців про звірства росіян. Члени організації описали 10 людей, які пережили жахіття на захоплених територіях.

Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо мирних українців слід розслідувати як воєнні злочини. Про це заявив директор Human Rights Watch Х'ю Вільямсон

Читайте також Полонених нацгвардійців з ЧАЕС морять голодом і не дають води: вони у Росії та Білорусі

Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством щодо цивільного населення України,

– сказав Вільямсон.

Історії про звірства росіян на захоплених територіях

4 березня російські військові в Бучі схопили 5 чоловіків та змусили стати на коліна на узбіччі дороги. Окупанти натягли їм на голову футболки, а після того вистрілили одному з чоловіків у потилицю. За усім цим спостерігали жінки.

У Ворзелі росіяни кинули димову шашку у підвал, де перебували жінка та 14-річна дитина. Коли вони вийшли з укриття, рашисти відкрили вогонь. Дитина загинула на місці, а матір – через 2 днів у підвалі.

На Харківщині 20-річний російський військовий двічі зґвалтував 34-річну жінку. Він тримав біля її скроні пістолет і кілька разів стріляв у стелю, аби "додати мотивації" своїй жертві. Насильник навіть розповів жінці, що вона нагадує його однокласницю. На щастя, постраждалій вдалося врятуватися від ґвалтівника.

Також окупанти вивозили з українських домівок їжу, дрова, одяг, бензопили, сокири, бензин тощо.

Це може вас зацікавити – у Бучі безліч розстріляних автомобілів з написом "діти": відео