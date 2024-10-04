Мобілізація в Україні: чи буде штраф за неявку до ТЦК за повісткою

Через повномасштабну війну в Україні чоловіки віком віз 25 до 60 років підлягають призову. При цьому за ухилення від мобілізації можна отримати штраф.

Про це повідомляється у Постанові № 560. Військовослужбовці зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, уточнення своїх персональних даних.

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Хто може видати повістку

В Україні вручати повістки мають право:

представники ТЦК;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники закладів освіти;

керівники організацій, підприємств та установ, де працює військовозобов’язаний.

При цьому поліцейські, військовослужбовці та прикордонники не можуть .

Важливо. Після вручення першої повістки людину не заберуть одразу в зону активних бойових дій. Спочатку її поставлять на облік та уточнять особисті дані. Лише потім прийде повістка для проходження медичної комісії. Тільки після висновку медкомісії особу можуть направити на службу.

За неявку до ТЦК та СП на призовника може бути накладена адміністративна відповідальність.

Штраф за неявку до ТЦК та СП 2024

У разі отримання порядку денного для оновлення облікових даних або проходження медичної комісії, але неявки до ТЦК, людині загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу.

При цьому в документі знижено спочатку запропоновані штрафи та прибрано кримінальну відповідальність за відмову від проходження медкомісії в період мобілізації.

Яка сума штрафу передбачена у 2024 році

За порушення правил військового обліку у період воєнного часу передбачено штраф у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 17 000 до 25 500 гривень.

За повторне порушення впродовж року накладається штраф:

для громадян — від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 – 11 900 грн;

для посадовців та юросіб — від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 25 500 – 34 000 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану накладається штраф:

для громадян — від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 – 25 500 грн

для посадовців та юросіб — від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, , тобто 34 000 – 59 500 грн.

Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається кримінальною відповідальністю та позбавленням волі від трьох до п’яти років.