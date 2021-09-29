У Нідерландах затримали лідера партії за підозрою в підготовці вбивства прем'єра

У Нідерландах правоохоронці повідомили про розкриття справи про підготовку вбивства прем'єр-міністра Марка Рютте. За підозрою в організації замаху затримали лідера партії "Гаазької єдності" Арнуда ван Дорна.

Правоохоронці затримали ван Дорна ще 26 вересня, але про це стало відомо лише через 2 дні. До слова, після допиту політика відпустили наступного ж дня – 27 вересня.

До слова Прем'єр-міністр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення, – ЗМІ

Арнуд ван Дорн підозріло поводився

Служба безпеки нідерландського прем'єр-міністра повідомила, що однією з причин того, що політик потрапив у список підозрюваних, стала його підозріла поведінка.

Арнуд ван Дорн буцімто дуже підозріло поводився, коли пересувався тими ж самими вулицями, що й прем'єр Марк Рютте.

Водночас адвокат лідера "Гаазької єдності" вважає арешт свого підзахисного невиправданим. Мовляв, у правоохоронців не було обґрунтованої підозри в його причетності.

Підготовка вбивства Рютте