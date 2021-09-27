У причетності до підготовки атаки підозрюють організовану злочинність. Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на власні джерела.

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Правоохоронці посилено охороняють прем'єра Нідерландів через загрозу нападу, – ЗМІ

Правоохоронні органи Нідерландів посилили заходи безпеки навколо очільника уряду. Політика додатково охороняють спеціально навчені поліцейські Королівської та дипломатичної служби безпеки.

Інсайдер розповів, що за Рютте протягом тривалого часу стежили невідомі люди. Їх пов'язують з діяльністю мафії.

Наразі Національна прокуратура Нідерландів, яка мала б відповідати за розслідування такої справи, утримується від будь-яких коментарів. Також не коментують ситуацію і в Урядовій інформаційній службі.

Ми ніколи не робимо заяви щодо заходів безпеки,

– заявили у відомстві.

У видання пояснили, що спочатку так звані "коректувальники" помічають і стежать за ціллю нападу. А потім "нападники" вже завдають удару. Жертвами нападу злочинців відомий нідерландський адвокат та репортер кримінальних новин.

Що відомо про Марка Рютте

Марк Рютте – лідер "Народної партії за свободу і демократію". Політик очолює нідерландський уряд з 14 жовтня 2010 року.

Прем'єр-міністр протягом кількох років відмовлявся від особистої охорони. До того ж більшість часу він пересувається по місту за допомогою відкритого транспорту – велосипедом.

До слова. Напередодні глава уряду Нідерландів звільнив держсекретарку з економічних питань Мону Кейзер. Вона різко критикувала запроваджені коронавірусні обмеження.