Ці документи стали обовязковими для доступу до барів, ресторанів, театрів тощо. У них повинен бути QR-код, який доводить вакцинацію або наявність негативного тесту.
До теми У Нідерландах звільнили чиновницю за критику COVID-паспортів
У Нідерландах протестують проти обов’язкового COVID-паспорта
Нова вимога показати пропуск (у якому вказано про вакцинацію проти коронавірусу або про негативний тест на нього) для доступу до барів, ресторанів тощо викликала у частини населення Нідерландів невдоволення.
Люди вийшли на мітинг 25 вересня (у день започаткування змін). Утім, як зауважили журналісти, протестувальників навряд чи було більше тисячі на наймасовішому мітингу.
До слова, у Нідерландах деякі антикоронавірусні заходи навіть послабили, як зазначили у Dutch News: наприклад, носіння масок стало обовязковим тільки в транспорті, а у школах це скасували.
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