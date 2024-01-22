"Росія – ворог, а Путін – бандюк": хто така Ніккі Гейлі та які в неї шанси перемогти Трампа

У неділю, 21 січня, з боротьби за номінацію від Республіканської партії вибув Рон Десантіс, залишивши сам на сам з фаворитом перегонів Дональдом Трампом Ніккі Гейлі, яка, до речі, за день до того святкувала свій 52-й день народження.

У неділю 21 січня з боротьби за номінацію від Республіканської партії вибув Рон Десантіс, залишивши сам на сам з фаворитом перегонів Дональдом Трампом Ніккі Гейлі, яка, до речі, за день до того відсвяткувала свій 52-ий день народження.

Друге місце на кокусах в Айові стало для Десантіса пірровою перемогою, а тому він не став чекати очевидної ганьби на праймеріз у Нью-Гемпширі (23 січня 2024 року), "вмив руки", але зробив це на користь Трампа, який останній рік тільки те й робив, що кляв губернатора Флориди.

Нині ж уся лють трампістів впаде на Ніккі Гейлі, єдину з немаргінальних претендентів на номінацію, яка залишилась у перегонах. Власне, атаки вже почалися – прихильники Трампа стали активно травити Гейлі через її індійське походження та називають креатурою істеблішменту. Сам Трамп, коли не плутає Гейлі з Ненсі Пелосі, іменує суперницю "пташиний розум" (birdbrain), а його команда запустила чутки, ніби вже все вирішено і Гейлі поступиться Дональду в обмін на пост віцепрезидента.

При цьому сама Гейлі ці заяви вже спростувала. Зрозуміло одне – нудно точно не буде. Хто ж така Ніккі Гейлі та чому в неї все ще є шанси на перемогу – розповідає 24 Канал.

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Індійське походження та служба в армії: біографія Ніккі Гейлі

Ніккі Гейлі народилася 20 січня 1972 року в містечку Бамберг у Південній Кароліні в родині емігрантів з Індії, а точніше – з населеного сикхами штату Пенджаб.

Ніккі – це американізована форма її справжнього ім'я Німрата, що означає смиренність – одна з головних чеснот в релігії сикхів. Її батьки є послідовниками цієї релігії. Спершу вони емігрували з Індії до Канади, а потім переселилися до США, де Ніккі й народилася.



Ніккі Гейлі в Індії / Фото Narinder Nanu / AFP

У Південній Кароліні батько Ніккі – Аджит Сінгх Рандхава отримав посаду професора біології, а мати – Радж Каур викладала в школі, а потім заснувала власний бізнес – спочатку крамничку сувенірів, а потім – компанію з пошиття одягу, в якій також працювала її донька Ніккі Рандхава. Компанія Exotica International запускалася як невеличке сімейне підприємство, але згодом розрослося в багатомільйонний бізнес, не в останню чергу завдяки Ніккі Гейлі.

У Ніккі є брати Мітті й Чаран та сестра Сімран. Мітті Рандхава має вищу військову освіту й служила понад 20 років в армії США.

У 1996 році Ніккі одружилася. Її обранцем став Майк Гейлі, з яким дівчина познайомилася в коледжі. Цікаво, що до зустрічі з Ніккі він був Вільямом, але за наполяганням нареченої обрав собі за основне своє друге ім'я – Майкл.

У Майка та Ніккі було два весілля – церемонії проходили за традиціями двох релігій, що їх сповідували молодята, – сикхської та християн-методистів. У подружжя Гейлі є двоє дітей – Рена та Налін. Майк Гейлі, чоловік політикині, є федеральним службовцем Міністерства Армії США та офіцером Національної гвардії Південної Кароліни.



Ніккі Гейлі з чоловіком та дітьми / Фото Ніккі Гейлі з мережі Х (колишній твітер)

Майк Гейлі у 2013 році служив в Афганістані, а нині несе службу в Джибуті.

Ніккі закінчила середню школу в сусідньому з рідним Бамбергом Оранджбурзі, а потім вступила до місцевого університету Клемсон, де здобула ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку. Після навчання Гейлі працювала у корпорації FCR, що займається переробленням та утилізацією відходів, але вже в 1994 році повернулася до родинного бізнесу.

Паралельно з роботою в компанії матері Ніккі Гейлі починає цікавитись суспільними справами – у 1998 році вона стає членом ради директорів Торгової палати округ Оранджбург, а через 5 років отримує аналогічну посаду в значно більшому місті Лексінгтон (штат Кентуккі). У 2004 році Ніккі Гейлі обирають головою Національної асоціації жінок-підприємців. Також вона була кураторкою багатьох благодійних ініціатив у рідній Південній Кароліні та інших штатах.

Коли Ніккі було 5 років – вона взяла участь у дитячому конкурсі краси "Міс Бамберг". Журі обирало переможниць у двох категоріях – білу королеву та чорну. Смуглява від народження, але з європейськими рисами обличчя, Ніккі не відповідала жодним критеріям, а тому судді "забанили" дівчинку, вирішивши, що вона не може претендувати на корону. На той час родина Ніккі була єдиними вихідцями з Індії в Бамберзі.



Ніккі Гейлі в юності / Фото Orangeburg Preparatory Schools

Успішна політична кар'єра та перші перемоги

У 2004 році Ніккі Гейлі перемогла на своїх перших політичних виборах та стала конгресвумен від Південної Кароліни. Гейлі номінувалася від Республіканської партії. У 2006 і 2008 роках вона повторить свій успіх. На перемогу Гейлі зіграло кілька факторів:

по-перше, Південна Кароліна – традиційно вважається червоним штатом (тобто таким, де традиційно голосують за республіканців),

по-друге, персона молодої, фахової та успішної Гейлі була зрозуміла та симпатична виборцям,

по-третє, вона говорила те, що хотіли почути виборці, а саме – про заборону абортів, зменшення податків, контроль над витратами тощо.

Свій успіх як конгресменка Ніккі вирішила розвинути у виконавчій владі. У 2010 році 38-річна Ніккі Гейлі перемогла на виборах губернатора Південної Кароліни, взяла 51%, а кандидат від демократів – лише 47%.

Гейлі стала першою американкою індійського походження, обраною губернатором Південної Кароліни, та й взагалі наймолодшою губернаторкою штату.



Ніккі Гейлі святкує перемогу на виборах губернатора / Фото The State / AP

Втім, на новій посаді Гейлі чекали не лише урочисті заходи та промови. Південна Кароліна в цей час зазнала багатьох криз – від катастрофічного урагану та руйнівного потопу, до масшутінгу в церкві та школах і масових заворушень на расовому підгрунті. Всі ці випробування Гейлі пройшла з честю й не дозволила ситуаціям вийти з-під контролю її влади.

За роки роботи Гейлі на посаді губернаторки рівень безробіття в Південній Кароліні досяг 15-річного мінімуму, а штат отримав понад 20 мільярдів доларів капітальних інвестицій.

Ніккі Гейлі спромоглася повторити свій успіх вже у 2014 році, коли святкувала перемогу з результатом 55,9%.

Одна з найвпливовіших жінок світу та зірка Америки

"Зіркою" всієї Америки вона стала у 2015 році, коли пішла на непопулярний крок і заборонила вивішувати прапори Конфедерації на будівлі уряду штату після смертельної стрілянини на расовому підґрунті у церкві міста Чарльстон.

Робота в Південній Кароліні привернула увагу до персони Гейлі у Вашингтоні, вона стала частиною президентських перегонів. Ще у 2012 році їй зробив пропозицію стати його віцепрезиденткою Мітт Ромні. Проте, Гейлі вирішила, що це буде фальстарт і відмовила ветерану Республіканської партії. У підсумку Ромні програв, а акції Гейлі лише зросли.

У 2016 році журнал Time вніс її до переліку топ-100 найвпливовіших жінок світу.

Під час кампанії 2016 року Гейлі підтримувала Марко Рубіо та доволі різко виступала проти Дональда Трампа. Втім, той після перемоги про критику забув і запропонував Гейлі важливу посаду, яка стала для жінки трампліном у велику політику.

Так, у 2017 році Ніккі Гейлі стала постійним представником США при ООН. За подану Трампом кандидатуру проголосували 96 сенаторів зі 100.



Ніккі Гейлі в ООН / Фото Drew Angerer / Getty Images

Знищувала Росію в ООН і глянцеві перемоги

На засіданнях в ООН Ніккі Гейлі неодноразово підтримувала Україну та її територіальну цілісність, засуджувала російську агресію та її численні злочини. Також Гейлі прямо звинуватила Росію у втручанні у вибори в США.

Росія – це ворог, а Владімір Путін – бандюк. Я боролася з ними в ООН, і я продовжу з ними боротися. Вони хочуть знищити нас і наші альянси, і їм не можна довіряти,

– Ніккі Гейлі на мітингу в Айові, 3 червня 2023 року, назвала речі своїми іменами.

В ООН Ніккі Гейлі запам'яталася ефектними екзекуціями представників Росії. Зокрема, застала Віталія Чуркіна (той помер фактично на робочому місці буквально за місяць і рівно за день до 65-річчя). Пізніше Гейлі нагадає про дивну смерть Чуркіна і припустить, що за нею, як і за ліквідацією Пригожина, стоїть одна й та сама людина – Путін.

Цим Гейлі спровокувала чергову істерику в росіян та їхнього шапіто, яке вони називають МЗС.

Одним із секретів Гейлі стали постійні контакти з патріархом американської політики та дипломатії Генрі Кіссінджером. Раз на місяць вони з Гейлі обідали, під час цих зустрічей Кіссінджер ділився власним досвідом і давав Гейлі цінні поради.Зокрема, в тому, як поводити себе з росіянами та китайцями. Крім росіян і китайців, від Гейлі регулярно отримували на горіхи "погані хлопці" з КНДР та Ірану (Гейлі підтримала розірвання Трампом "ядерної угоди").

Роботу посла США в ООН нахвалював і сам Трамп, Звісно, робив це у своєму стилі, даючи оцінку діяльності Гейлі з долученням термінів "гламур" та "краса", а ще – не поспішаючи спростовувати жовті плітки про можливий адюльтер (так, було й таке, зокрема, на сексуальні контакти на борту №1 натякав один із біографів Трампа Майкл Вулфф, щоправда, пізніше він визнав, що не має доказів цьому).

Також на стильну дипломатку звернули увагу ЗМІ – її рожеві ділові костюми стали постійними гостями глянцю, а сама Ніккі Гейлі отримала неофіційне звання "другої красуні" адміністрації Трампа, звісно, після доньки президента – Іванки (і тут не обійшлося без адмінресурсу).



Ніккі Гейлі та Дональд Трамп / Фото Evan Vucci / AP

Ніккі Гейлі була справжньою зіркою в команді Трампа і, що найголовніше, демонструвала рідкісну для цієї компанії адекватність і послідовність. Свою мудрість Гейлі продемонструвала в жовтні 2018 року, коли однією з перших оголосила, що залишає команду Трампа, але зробила це без скандалу і зайвого пафосу.

Свою відставку Гейлі мотивувала необхідністю пожити для себе та родини (на державній службі багато не заробиш – статки Гейлі та її чоловіка становили не більше 200 000 доларів). Але перехід у приватний сектор на позицію члена ради директорів Boeing тривав недовго.

Гейлі не планувала балотуватись, але змінила свою думку, коли дізналася, що на вибори знову йде скомпрометований всім чим тільки можна Трамп.

Повернення у велику політику

14 лютого 2023 року Гейлі офіційно оголосила, що висуває власну кандидатуру в президенти США від Республіканської партії. За майже рік, що пройшов з того часу, Гейлі провела велику роботу.

У листопаді 2023 року низка великих донорів республіканської партії (зокрема, й брати Кохи та банкіри з JPMorgan) оголосили про підтримку кандидатуру Гейлі. А напередодні кокусів в Айові колишній губернатор штату Нью-Джерсі та головний критик Трампа Кріс Крісті заявив про вихід із боротьби за висунення в президенти США від Республіканської партії. Після кокусів у тому самому напрямку пішли Рамасвамі та Десантіс.

Гейлі позиціонує себе класичною консерваторкою, тобто прихильницею республіканської партії без домішок радикального популізму, який приніс із собою в американську політику Дональд Трамп.

Нині в боротьбі за номінацію залишилася лише вона та Дональд Трамп. Відчутна перевага за колишнім босом Гейлі, але на користь Ніккі працює ставка на освічених та успішних виборців (таких досі багато у республіканців). А також на так званих незалежних.

Чи спрацює це – зрозуміємо вже за підсумками праймеріз у Нью-Гемпширі, 23 січня 2024 року, а також під час наступних первинних виборів у США, зокрема, й в рідній для Гейлі Південній Кароліні.



Ніккі Гейлі з родиною / Фото Тім Домінік / The State / MCT via Getty Images

Ніккі Гейлі та заяви про війну Росії проти України

Ніккі Гейлі послідовно підтримує Україну (також вона була проти виводу американських військ з Афганістану) і будує значну частину своєї кампанії на підтримці України.

Зокрема, тема підтримки спротиву російській агресії була однією з основних на дебатах Гейлі з Роном Десантісом. На них Гейлі фактично декласувала губернатора Флориди та його "ковбойські чобітки". У відповідь той лише спромігся пригадати колишній губернаторці Південної Кароліни якісь неправильно придбані гардини для офісу та використання приватних джетів для робочих відряджень.

Росія сказала, що коли вона захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. Це країни НАТО, які залучать Америку до війни. Йдеться про запобігання війні. І завжди йшлося. Тому ми повинні надати Україні техніку та боєприпаси, необхідні для перемоги. Росія вже сягнула дна. І ми це знаємо… Перемога Росії призведе до ще більш смертоносної глобальної кризи. Це більше, ніж Україна. Це війна за свободу, і ми маємо виграти її. Це не просто територіальна суперечка, як кажуть вони,

– Гейлі громить Десантіса, який назвав повномасштабну війну Росії в Україні "територіальним конфліктом".

Нині Гейлі починає все сильніше атакувати Трампа. Ще влітку вона дорікала йому за люб'язність із Кім Чен Ином, якого назвала "катом", а зараз Гейлі вимагає від Трампа конкретного плану дій (якого той не має) та натякає, що його розумові здібності не відповідають статусу кандидата в президенти.

Я не хочу сказати нічого зневажливого, але боюся, що ми не можемо допустити, щоб в умовах тиску, пов'язаного з президентством, цю посаду обіймав хтось, у чиєму психічному здоров'ї ми сумніваємося,

– Ніккі Гейлі передає "привіт" Трампу.

Ніккі Гейлі виступає за посилення допомоги Україні. І тут від неї за млявість вже перепадає не лише Трампу, а й чинному президенту Байдену.

Перемога України – в інтересах нашої національної безпеки,

– Ніккі Гейлі на зустрічі з виборцями в Айові, червень 2023 року.

До речі, соціологія бачить у Гейлі дуже непогані шанси на загальну перемогу над Байденом і не дуже вірить у перемогу Трампа над чинним президентом. При цьому нині саме Трамп – безумовний фаворит перегонів за номінацію від республіканців. Ось такі парадокси американських виборів.