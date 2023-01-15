Історична пам'ять: що вплине на позицію Німеччини поставити Україні танки

Для Олафа Шольца важливо, щоб Німеччина постачала танки Україні не самостійно. Потрібно, щоб техніку надавала коаліція країн.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. При чому, формат цієї коаліції не настільки важливий.

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"Або НАТО повинно постачати танки, або ЄС. Але достатньо якоїсь коаліції, яку можуть назвати "Рамштайн мінус", "Рамштайн плюс", "Рамштайн 10". Це також коаліція", – пояснив Шейтельман.

За словами політтехнолога, така коаліція вже вимальовується, оскільки Велика Британія, Польща та Фінляндія вже погодилися надати танки Україні.

"Ще дві країни про це неофіційно заявляли. Я так розумію, що мова йде про Іспанію, яка ще влітку готова була надати танки, у них є понад 200 Leopard 2. Тому дуже гарні перспективи вимальовуються, коли німцям буде нікуди подітися", – припустив Шейтельман.

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Тиск історичної пам'яті

Михайло Шейтельман вважає, що Німеччина не готова самостійно постачати танки Україні через історичну пам'ять. Для Шольца важливо, щоб ніхто не казав, що німецькі танки знову воюють у Східній Європі, як 80 років тому під час Другої світової війни.

З іншого боку, є великий історичний шанс, що Німеччина перестане нести на собі шлейф нацизму. Якщо вона вчасно вступить у війну за допомогою своїх танків на стороні добра, то вийде, що Німеччина допомогла в перемозі над російським фашизмом,

– пояснив політтехнолог.

Саме через історичну пам'ять, на думку Шейтельмана, Німеччина після Другої світової не брала участь у збройних конфліктах в одностайному порядку, а тільки у складі сил НАТО.

США створює прецеденти

Північноатлантичний альянс, на думку Шейтельмана, може взяти на себе роль організатора коаліції з постачання озброєння.

У НАТО немає власної армії. Воно не може послати кудись свої війська, бо у нього немає своїх військ. НАТО – це лише організатор. Вони можуть взяти на себе роль організації коаліції по збору озброєння,

– пояснив політтехнолог.

За словами Михайла Шейтельмана, Шольц залежний від дій США, бо для Німеччини Штати – це головний союзник.

"США створює прецеденти, а Німеччина їм слідує. Це нормально, це саме через історичну пам'ять. Для Німеччини, на відміну від інших країн, існує і можливість, і ризик", – вважає політтехнолог.

Історичний шанс

Штейтельман вважає, що наразі Друга світова є "крайньою" війною для Німеччини, а російсько-українська може нею стати. Для німців це шанс забути ту історію і почати нову епоху.

"Тому Шольц дуже обережний, як і будь-який німецький політик в останні 80 років", – підсумував політтехнолог.

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