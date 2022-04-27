У Німеччині політики заговорили про санкції проти ексканцлера Шрьодера – Tagesspiegel

Окремі німецькі політики висловилися за заходи проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера. Причиною цього стало те, що він не змінює свою позицію щодо Росії.

Крім того, член президії FDP продовжує співпрацювати з російськими енергетичними компаніями.

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Ідею запровадження проти Шрьодера санкції підтримали представники:

ХДС,

"Зелених",

Вільних демократів.

Член президії FDP Моріц Кьорнер зауважив, що Шрьодер вже заслуговує на місце у списку осіб з близького кола Володимира Путіна, і є радше не "представником верхівки внутрішньої німецької політики, а Кремля". Схожу думку висловив і член ХДС Родеріх Кізеветтер.

Той факт, що Шрьодер все ще не дистанціювався від Путіна і Росії лише доводить, наскільки "міцно" він у них на службі… Тож варто говорити про санкції проти усього оточення Путіна. Зокрема і Шрьодера,

– вважає Кізеветтер.

Член SPD Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера. Він висловив жаль з приводу того, що Німеччині доводиться серйозно обговорювати можливі санкції проти колишнього лідера, який став російським лобістом.

Що про це каже сам Шрьодер

Днями співлідерка SPD Саскія Ескен заявила, що Шрьодеру варто самому вийти з лав партії, до якої він входив протягом майже 60 років. Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера.

У нещодавньому великому інтерв'ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що очільник Кремля "сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто".

Що відомо про Шрьодера Політик з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він очолює комітет акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".

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