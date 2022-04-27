В Германии политики заговорили о санкциях против экс-канцлера Шрёдера, – Tagesspiegel

Отдельные немецкие политики высказались за меры против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Причиной тому стало то, что он не меняет свою позицию по отношению к России.

Кроме того, член президиума FDP продолжает сотрудничать с российскими энергетическими компаниями.

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Идею введения против Шрёдера санкций поддержали представители:

ХДС,

"Зеленых",

Свободных демократов.

Член президиума FDP Мориц Кернер отметил, что Шрёдер уже заслуживает места в списке лиц из близкого круга Владимира Путина, и является скорее не "представителем верхушки внутренней немецкой политики, а Кремля". Похожее мнение высказал и член ХДС Родерих Кизеветтер.

Тот факт, что Шрёдер все еще не дистанцировался от Путина и России только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. В частности и Шрёдера,

– считает Кизеветтер.

Член SPD Михаэль Рот не исключил европейские санкции против экс-канцлера. Он выразил сожаление по поводу того, что Германии приходится серьезно обсуждать возможные санкции против бывшего лидера, ставшего российским лоббистом.

Что об этом говорит сам Шрёдер

На днях солидер SPD Заския Эскен заявила, что Шрёдеру стоит самому выйти из рядов партии, в которую он входил в течение почти 60 лет. Лидерство SPD давно дистанцировалось от экс-канцлера.

В недавнем большом интервью New York Times Шрёдер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что глава Кремля "сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".

Что известно о Шрёдере Политик с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шрёдера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

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