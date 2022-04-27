Крім того, член президії FDP продовжує співпрацювати з російськими енергетичними компаніями.

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Ідею запровадження проти Шрьодера санкції підтримали представники:

ХДС,

"Зелених",

Вільних демократів.

Член президії FDP Моріц Кьорнер зауважив, що Шрьодер вже заслуговує на місце у списку осіб з близького кола Володимира Путіна, і є радше не "представником верхівки внутрішньої німецької політики, а Кремля". Схожу думку висловив і член ХДС Родеріх Кізеветтер.

Той факт, що Шрьодер все ще не дистанціювався від Путіна і Росії лише доводить, наскільки "міцно" він у них на службі… Тож варто говорити про санкції проти усього оточення Путіна. Зокрема і Шрьодера,

– вважає Кізеветтер.

Член SPD Міхаель Рот не виключив європейських санкцій проти ексканцлера. Він висловив жаль з приводу того, що Німеччині доводиться серйозно обговорювати можливі санкції проти колишнього лідера, який став російським лобістом.

Зверніть увагу! Днями співлідерка SPD Саскія Ескен заявила, що Шрьодеру варто самому вийти з лав партії, до якої він входив протягом майже 60 років. Лідерство SPD давно дистанціювалося від ексканцлера.

Що про це каже сам Шрьодер

У нещодавньому великому інтерв'ю New York Times Шрьодер захищав необхідність підтримувати співпрацю з Росією, попри війну в Україні. Він сказав також, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі, а також вважає, що очільник Кремля "сам зацікавлений якнайшвидше закінчити війну, але це не так просто".

Що відомо про Шрьодера Політик з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він очолює комітет акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".

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