Кроме того, член президиума FDP продолжает сотрудничать с российскими энергетическими компаниями.
Важно Пентагон создал в Германии центр контроля за военной помощью в Украине
Идею введения против Шрёдера санкций поддержали представители:
- ХДС,
- "Зеленых",
- Свободных демократов.
Член президиума FDP Мориц Кернер отметил, что Шрёдер уже заслуживает места в списке лиц из близкого круга Владимира Путина, и является скорее не "представителем верхушки внутренней немецкой политики, а Кремля". Похожее мнение высказал и член ХДС Родерих Кизеветтер.
Тот факт, что Шрёдер все еще не дистанцировался от Путина и России только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. В частности и Шрёдера,
– считает Кизеветтер.
Член SPD Михаэль Рот не исключил европейские санкции против экс-канцлера. Он выразил сожаление по поводу того, что Германии приходится серьезно обсуждать возможные санкции против бывшего лидера, ставшего российским лоббистом.
Что об этом говорит сам Шрёдер
В недавнем большом интервью New York Times Шрёдер защищал необходимость поддерживать сотрудничество с Россией, несмотря на войну в Украине. Он сказал также, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче, а также считает, что глава Кремля "сам заинтересован поскорее закончить войну, но это не так просто".
Что известно о ШрёдереПолитик с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года. Также он возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2 AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2". В начале февраля 2022 года Шрёдера выдвинули в совет директоров "Газпрома".
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