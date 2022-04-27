Об этом 26 апреля сообщил представитель министерства обороны США.

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По информации чиновника, центр Европейского командования США базируется в штаб-квартире в Штутгарте, им руководит американский военный генерал с двумя звездами.

Центр в Германии тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров, которым руководит генерал из Великобритании. Центр был создан для поддержания усилий этой системы безопасности,

– сказал представитель Пентагона.

По его словам, в центр управления вместе с персоналом из США входят работники из 15 других стран.

Центр управления контроля будет руководить сетью из более 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились 26 апреля в Германии на авиабазе Рамштайн и обсудили поддержку Украины, в том числе и ускорение поставок оружия в Украину. В основном это страны Европы, а также Ближнего Востока, включая Израиль и даже Африку. Также виртуально присутствовали представители Южной Кореи и Японии.

Напомним, что глава Пентагона отметил, что ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Вторжение России в Украину Остин назвал атакой против мирового порядка, основанного на правилах, являющихся вызовом против свободных людей во всем мире. Поэтому эти страны объединились ради поддержки Украины.

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