За викрадення дітей та тортури військовополонених: низка росіян опинилися під санкціями США

США 9 грудня запровадили чергові санкції проти росіян. Цього разу до санкційного списку потрапили низка фізичних і юридичних осіб, причетних до порушення прав людини та корупції в 9 країнах, зокрема й у державі-агресорі Росії.

Перелік осіб, які потрапили під санкції США, оприлюднили у пресслужбі Міністерства фінансів США.

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Так, у Росії під обмеження потрапили:

співробітники адміністрації російського диктатора Олег Нестеров та Євгеній Кім, який планували створення та курували фільтраційні табори на захопленій російськими окупантами українській території, зокрема в Мангуші;

росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з фейковим "МВС" "ДНР" і допомагала керувати фільтраційними таборами на окупованих територіях на Донеччині, а також бойовик псевдореспубліки Олексій Муратов, який координував фільтрацію з маріонеткою Кремля Денисом Пушиліним;

росіяни Людмила Зайцева і Очур-Суге Монгуш, причетні до порушень прав людини в Україні. Зайцева займалася викраденням і депортацією українських дітей , а Монгуш застосовував тортури;

, а Монгуш застосовував тортури; Центральна виборча комісія РФ, її голова Елла Памфілова та ще 14 членів – за організацію фейкових "референдумів" на захоплених українських територіях.

Російські окупанти масово потрапляють під міжнародні санкції

Додамо, що 9 грудня Велика Британія запровадила нові санкції проти представників Росії та Ірану за:

корупцію,

порушення прав людини,

сексуальне насильство.

До списку потрапили 5 представників російських силових структур. Крім того, Росія, Іран та М'янма опинилися у санкційному списку Канади за порушення прав людини. Обмеження торкнулися 67 фізичних осіб у Росії та Ірані та ще трьох організацій у М'янмі.

Разом з тим слід нагадати, що ЄС готується до впровадження дев'ятого санкційного пакета проти Росії. До нього ввійдуть обмеження для 169 європейських організацій, які все ще постачають свою продукцію окупантам.