Нове життя після фронту: що робитиме Україна для адаптації військових ветеранів

В умовах війни крім питань забезпечення озброєнням та гідною зарплатнею є важливим і питання реабілітації українців та українок, які стали ветеранами бойових дій. Уряд уже розробляє програми для підтримки військовослужбовців, щоб допомогти їм повернутися до цивільного життя.

Про те, як відбуватиметься реабілітація українських військовослужбовців, які зараз боронять нашу державу від загарбників, розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в етері загальнонаціонального телемарафону. Посадовиця зазначила, що після проголошення незалежності в нашій країні зберігся радянський підхід до справ тих, хто пройшов війну. Причиною тоді зокрема було й те, що ветеранами були здебільшого люди, які воювали в Другій світовій війні й уже мали поважний вік.

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У нових реаліях ситуація суттєво змінилася. Тепер ветеранами бойових дій, як зазначила Лапутіна, здебільшого є українці та українки віком від 18 до 45 років. Міністерка наголосила, що держава повинна підтримувати їх.

Після перемоги буде новий фронт

Юлія Лапутіна наголосила, що після перемоги України у війні з Росією в нашій державі відкриється ще один фронт – економічний. Тому українці повинні бути готовими до цього, зокрема й ветерани.

Тому Міністерство у справах ветеранів працює над створенням усіх необхідних структур та умов для реабілітації військовослужбовців та їхньої адаптації до цивільного життя.

Психологічна підтримка ветеранів

Найпершим пунктом у допомозі ветеранам бойових дій є психологічна реабілітація. Український уряд обрав у цьому напрямку новий підхід та вже схвалив відповідну постанову.

Ми повинні створити передумови для того, щоб людина, яка повернулася з війни, пройшла відповідну реабілітацію і вже потім надавати їй можливість працевлаштовуватися, бути активним в громаді, суспільстві та родині,

– наголосила міністерка.

Юлія Лапутіна розповіла, що психологічна допомога для ветеранів передбачена у двох варіантах:

у військовому госпіталі у випадку поранення. За це відповідатимуть заклади психологічної реабілітації, які підписали контракт з Міністерством у справах ветеранів.

через сімейного лікаря, який дасть скерування до психолога.

Зараз Міністерство створює реєстр фахівців, які надаватимуть психологічну допомогу. Лапутіна зазначила, що цю ініціативу можна буде масштабувати й надавати психологічну допомогу всім українцям. Міністерка наголосила, що більшість українців потребують допомоги фахівців. Ця цифра орієнтовно становить 60% усього населення.

Реформа для переходу з військової кар'єри на цивільну

Міністерка у справах ветеранів зазначила, що за понад 30 років незалежності в Україні так і не було створено механізму переходу з військової кар'єри на цивільну. Тому для цього зараз буде здійснена необхідна реформа.

Нова реформа дозволить відслідковувати шлях ветерана починаючи з вступ до лав армії чи військового закладу освіти і завершуючи виходом на пенсію або зміною діяльності. Після цього з військовослужбовцями працюватиме міністерство.

Перенавчання ветеранів

Важливою складовою переходу військових на цивільну кар'єру є здобуття нових вмінь та навичок. Саме для цього Міністерство у справах ветеранів підписало меморандум з понад 30 вишами, де ветерани можуть здобувати цивільну спеціальність.

Підтримка ветеранського підприємництва

Також для українських захисників та захисниць передбачена програма з підтримки ветеранського бізнесу. Зокрема мова йде про менторські програми, які скеровані на те, щоб навчити військовослужбовців проєктній діяльності та як правильно подаватися на ті чи інші грантові програми.

Допомога родинам ветеранів