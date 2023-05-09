Нові можливості для розвитку: як ЄС допомагає українцям знайти своє покликання

У Брюселі традиційно відзначили День Європи. Цьогоріч до свята відбулось чимало різноманітних заходів для підвищення обізнаності про роботу ЄС.

Зокрема, однією з основних тем стало навчання та здобуття нових навичок, зазначає 24 Канал. Європейці також висловили підтримку Україні – у будівлі Європейської комісії встановили спеціальний стенд, де звичайні відвідувачі мали змогу написати слова підтримки українцям.

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На святкування приїхали 14 послів європейської молоді з різних країн. Вони відвідали інституції ЄС, зустрілися з посадовцями й поділилися своїм досвідом у соціальних мережах і блогах. Серед них була й представниця від України.

Я вважаю, що ця зустріч є надзвичайно корисною, тому що, в першу чергу, ти зустрічаєш людей, які є високопосадовцями, і ти можеш напряму поставити їм питання і не боятися відповіді, не боятися комунікувати. Ти розумієш, що тут всі такі ж люди, вони діляться з тобою корисною інформацією та інсайдами, розповідають про свою активність, що неймовірно корисно і, звичайно, цікаво,

– розповіла Наталія Баліцька, посолка Європейської молоді з України

ЄС фінансує чимало програм для розвитку навичок українців

Посли європейської молоді – це неполітична комунікаційна мережа, що об'єднує молодих людей з різних країн світу. Їхня головна мета – донести правдиву інформацію про ЄС та показати можливості, які відкриті для молодих людей.

Європейський Союз фінансує чимало програм, які допомагають українцям здобувати різні навички. Одна з таких можливостей – Європейська школа Східного Партнерства у Тбілісі. За цією програмою отримала стипендію на навчання Марія з села Мощун Київської області. Вона подала заявку ще у 2021 році.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дівчині довелось добиратись до Грузії протягом 10 днів. Аби потрапити на навчання, Марія подолала шлях машиною через 5 різних країн.

У той час ця школа стала для мене другим домом і я вважаю, що це дуже важлива частина мого досвіду. Я думаю, що це дуже важлива частина досвіду як моїх однокласників, так і майбутніх українців, які будуть тут навчатися,

– зазначила Марія.

Своє покликання у Європейській школі Східного партнерства знайшла і Сабіна з Харківщини. Ця програма допомогла дівчині зрозуміти, ким вона бачить себе у майбутньому.

"Коли я подавалася сюди, мені було дуже страшно думати про те, як я подаватимусь в університет, хто я взагалі така. Але коли я прийшла сюди, я почала вивчати історію і політику. І потім, коли я завдяки школі отримала можливість поїхати в Косово або на якісь інші програми, то я дійсно зрозуміла, що історія і політика – це те, що я хочу робити в житті", – розповіла Сабіна.

Можливості для українців від ЄС: дивіться відео

Які можливості відкриває Європейська школа Східного Партнерства

Навчання у школі Східного партнерства розраховано для учнів 11 і 12 класів. Для отримання стипендії від ЄС потрібно подати відповідну заявку, пройти необхідні тести та співбесіду.

За системою ІВ-програми є 6 груп предметів:

література;

мови;

гуманітарні науки;

природничі науки;

математика;

мистецтво.

З кожної групи треба обрати один предмет, який вивчається упродовж двох років. За словами українок, вкрай важливо, що для кожної дисципліни тут є своєрідне обґрунтування. Тобто стає цілком зрозуміло, для чого потрібні в житті ті чи інші знання.

Я думаю, що найважливіший скіл, який я отримала протягом навчання у цій школі, – це навички тайм-менеджменту. Мені було потрібно чітко розділяти конкретні завдання та обов'язки, і це займало дуже багато часу. Але я навчилася правильно його розподіляти,

– поділилася Марія з Київщини.

Ця школа має надзвичайно велику цінність, адже ми, українці, які тут навчаються, повернемось в Україну і будемо там вкладати свої знання, які в нас інвестувала школа,

– додала Сабіна, учениця Європейської школи Східного партнерства у Тбілісі.

Шлях до найпрестижніших вишів світу

Після закінчення школи дівчата навчатимуться у престижних вишах безкоштовно: Марія – у Гарварді, а Сабіна – у Єльському університеті. Дівчата впевнені, що навчання в Європейській школі, здобутий там IB диплом та навички допомогли їм вступити в ці вищі навчальні заклади й отримати повну стипендію на навчання.

Зауважимо, що в Україні працює багато європейських програм, що допомагають українцям здобувати освіту та нові навички. Дізнатися про них можна на офіційних каналах Представництва ЄС в Україні, зокрема на сайті дипломатичної місії.