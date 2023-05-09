Новые возможности для развития: как ЕС помогает украинцам найти свое призвание
В Брюсселе традиционно отметили День Европы. В этом году к празднику прошло немало разнообразных мер по повышению осведомленности о работе ЕС.
В частности, одной из основных тем стало обучение и получение новых навыков, информирует 24 Канал. Европейцы также выразили поддержку Украине – в здании Европейской комиссии установили специальный стенд, где обычные посетители могли написать слова поддержки украинцам.
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На празднование приехали 14 послов европейской молодежи из разных стран. Они посетили институты ЕС, встретились с чиновниками и поделились своим опытом в социальных сетях и блогах. Среди них была и представительница Украины.
Я считаю, что эта встреча чрезвычайно полезна, потому что, в первую очередь, ты встречаешь людей, которые являются чиновниками, и можешь напрямую задать им вопросы и не бояться ответа, не бояться коммуницировать. Ты понимаешь, что здесь все такие же люди, они делятся с тобой полезной информацией и инсайдами, рассказывают о своей активности, что невероятно полезно и, конечно, интересно,
– рассказала Наталья Балицкая, посол Европейской молодежи из Украины
ЕС финансирует немало программ для развития навыков украинцев
Европейский Союз финансирует немало программ, которые помогают украинцам приобретать разные навыки. Одна из таких возможностей – Европейская школа Восточного партнерства в Тбилиси. По этой программе получила стипендию на обучение Мария из села Мощун Киевской области. Она подала заявку еще в 2021 году.
Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину девушке пришлось добираться в Грузию в течение 10 дней. Чтобы попасть на учебу, Мария проделала путь машиной через 5 разных стран.
В то время эта школа стала для меня вторым домом, и я считаю, что это очень важная часть моего опыта. Я думаю, что это очень важная часть опыта как моих одноклассников, так и будущих украинцев, которые будут здесь учиться.
– отметила Мария.
Свое призвание в Европейской школе Восточного партнерства нашла и Сабина из Харьковской области. Эта программа помогла девушке понять, кем она видит себя в будущем.
"Когда я подавалась сюда, мне было очень страшно думать о том, как я буду подаваться в университет, кто я вообще такая. Но когда я пришла сюда, я начала изучать историю и политику. И потом, когда я благодаря школе получила возможность поехать в Косово или на какие-нибудь другие программы, то действительно поняла, что история и политика – это то, что я хочу делать в жизни", – рассказала Сабина.
Возможности для украинцев от ЕС: смотрите видео
Какие возможности открывает Европейская школа Восточного Партнерства
Учеба в школе Восточного партнерства рассчитана для учащихся 11 и 12 классов. Для получения стипендии от ЕС необходимо подать соответствующую заявку, пройти необходимые тесты и собеседование.
По системе ИС-программы есть 6 групп предметов:
- литература;
- языки;
- гуманитарные науки;
- естественные науки;
- математика;
- искусство.
Из каждой группы следует выбрать один предмет, который изучается в течение двух лет. По словам украинок, очень важно, что для каждой дисциплины здесь есть своеобразное обоснование. То есть становится совершенно понятно, для чего нужны в жизни те или иные знания.
Я думаю, что самый важный скол, который я получила в течение учебы в этой школе, – это навыки тайм-менеджмента. Мне нужно было четко разделять конкретные задачи и обязанности, и это занимало очень много времени. Но я научилась правильно его распределять,
– поделилась Мария из Киевщины.
Эта школа имеет чрезвычайно большую ценность, ведь мы, украинцы, которые здесь учатся, вернемся в Украину и будем там вкладывать свои знания, которые в нас инвестировала школа,
– добавила Сабина, ученица Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси.
Путь к самым престижным вузам мира
После окончания школы девушки будут учиться в престижных вузах бесплатно: Мария – в Гарварде, а Сабина – в Йельском университете. Девушки уверены, что обучение в Европейской школе, полученный там IB диплом и навыки помогли им поступить в высшие учебные заведения и получить полную стипендию на обучение.
Заметим, что в Украине работает много европейских программ, которые помогают украинцам получать образование и новые навыки. Узнать о них можно на официальных каналах Представительства ЕС в Украине, в частности сайте дипломатической миссии