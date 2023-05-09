В частности, одной из основных тем стало обучение и получение новых навыков, информирует 24 Канал. Европейцы также выразили поддержку Украине – в здании Европейской комиссии установили специальный стенд, где обычные посетители могли написать слова поддержки украинцам.

Читайте также В Украине впервые отмечают День Европы: что известно о празднике

На празднование приехали 14 послов европейской молодежи из разных стран. Они посетили институты ЕС, встретились с чиновниками и поделились своим опытом в социальных сетях и блогах. Среди них была и представительница Украины.

Я считаю, что эта встреча чрезвычайно полезна, потому что, в первую очередь, ты встречаешь людей, которые являются чиновниками, и можешь напрямую задать им вопросы и не бояться ответа, не бояться коммуницировать. Ты понимаешь, что здесь все такие же люди, они делятся с тобой полезной информацией и инсайдами, рассказывают о своей активности, что невероятно полезно и, конечно, интересно,

– рассказала Наталья Балицкая, посол Европейской молодежи из Украины

Обратите внимание! Послы европейской молодежи – это неполитическая коммуникационная сеть, объединяющая молодых людей из разных стран мира. Их главная цель – донести правдивую информацию о ЕС и показать возможности, открытые для молодых людей.

ЕС финансирует немало программ для развития навыков украинцев

Европейский Союз финансирует немало программ, которые помогают украинцам приобретать разные навыки. Одна из таких возможностей – Европейская школа Восточного партнерства в Тбилиси. По этой программе получила стипендию на обучение Мария из села Мощун Киевской области. Она подала заявку еще в 2021 году.

Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину девушке пришлось добираться в Грузию в течение 10 дней. Чтобы попасть на учебу, Мария проделала путь машиной через 5 разных стран.

В то время эта школа стала для меня вторым домом, и я считаю, что это очень важная часть моего опыта. Я думаю, что это очень важная часть опыта как моих одноклассников, так и будущих украинцев, которые будут здесь учиться.

– отметила Мария.

Свое призвание в Европейской школе Восточного партнерства нашла и Сабина из Харьковской области. Эта программа помогла девушке понять, кем она видит себя в будущем.

"Когда я подавалась сюда, мне было очень страшно думать о том, как я буду подаваться в университет, кто я вообще такая. Но когда я пришла сюда, я начала изучать историю и политику. И потом, когда я благодаря школе получила возможность поехать в Косово или на какие-нибудь другие программы, то действительно поняла, что история и политика – это то, что я хочу делать в жизни", – рассказала Сабина.

Возможности для украинцев от ЕС: смотрите видео

Какие возможности открывает Европейская школа Восточного Партнерства

Учеба в школе Восточного партнерства рассчитана для учащихся 11 и 12 классов. Для получения стипендии от ЕС необходимо подать соответствующую заявку, пройти необходимые тесты и собеседование.

По системе ИС-программы есть 6 групп предметов:

литература;

языки;

гуманитарные науки;

естественные науки;

математика;

искусство.

Из каждой группы следует выбрать один предмет, который изучается в течение двух лет. По словам украинок, очень важно, что для каждой дисциплины здесь есть своеобразное обоснование. То есть становится совершенно понятно, для чего нужны в жизни те или иные знания.

Я думаю, что самый важный скол, который я получила в течение учебы в этой школе, – это навыки тайм-менеджмента. Мне нужно было четко разделять конкретные задачи и обязанности, и это занимало очень много времени. Но я научилась правильно его распределять,

– поделилась Мария из Киевщины.

Эта школа имеет чрезвычайно большую ценность, ведь мы, украинцы, которые здесь учатся, вернемся в Украину и будем там вкладывать свои знания, которые в нас инвестировала школа,

– добавила Сабина, ученица Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси.

Путь к самым престижным вузам мира

После окончания школы девушки будут учиться в престижных вузах бесплатно: Мария – в Гарварде, а Сабина – в Йельском университете. Девушки уверены, что обучение в Европейской школе, полученный там IB диплом и навыки помогли им поступить в высшие учебные заведения и получить полную стипендию на обучение.

Заметим, что в Украине работает много европейских программ, которые помогают украинцам получать образование и новые навыки. Узнать о них можно на официальных каналах Представительства ЕС в Украине, в частности сайте дипломатической миссии